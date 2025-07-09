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İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında 26 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 26 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 10:46, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 10:44
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İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında 26 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 26 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda zorla yerinden edilenlerin sığındığı çadırlar ile Filistinlilere ait evleri hedef aldı.

Gazze Kentinde Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda Filistinli bir aileye ait evi bombaladı. Saldırı sonrası yangın çıkan binada ve bitişiğindeki binalar ile çevresindeki çadırlarda bulunan çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

  • Saldırıda ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.
  • 30'dan fazla kişi yaralandı.

Orta Gazze'de Bombardıman

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, Deyr Belah kenti ile Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarında Filistinlilere ait 3 ev bombalandı. Saldırıda bir baba ile oğlunun da aralarında bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Güney Gazze'de Çadırlara Saldırı

İsrail ordusu ayrıca insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında Attar kavşağı yakınlarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef aldı. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un batısındaki Nemsavi bölgesinde bir çadırı hedef alan saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi.


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