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Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında Evde Bakım Yardımı'nın 11 bin 702 liraya, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 8 bin 198 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının da 13 bin 96 liraya yükseldiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 10:58, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 10:56
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Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayı memur maaş katsayısında gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini duyurdu.

Sosyal hizmet ile yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiçbir vatandaşı geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerini bildirdi.

Değişen ihtiyaçlara cevap verecek yeni hizmet modelleri oluşturmaya ve gelecekte ortaya çıkabilecek risklere karşı proaktif çözümler üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Göktaş, bu yaklaşımın düşük gelirli birey ve ailelerin, ihtiyaçları doğrultusunda daha kapsamlı, sürdürülebilir şekilde desteklenmesini sağlayacağını kaydetti.

Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki engelli ve yaşlı aylıkları, Evde Bakım Yardımı ve çocuklar için yapılan SED ödemelerindeki artışın detaylarını paylaşan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 4 bin 664 liradan 5 bin 390 liraya, yüzde 40-69 engel oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 3 bin 723 liradan 4 bin 302 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 5 bin 584 liradan 6 bin 454 liraya yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 3 bin 723 liradan 4 bin 302 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığı ise 10 bin 245 liradan 11 bin 840 liraya çıktı."

Evde Bakım Yardımı 11 bin 702 lira oldu

Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006'da başlatılan, aile odaklı bakım hizmet modellerinden Evde Bakım Yardımı ile aylık ortalama 536 bin 877 engelli bireyin desteklendiğine işaret ederek, "2025 Temmuz-Aralık dönemi için Evde Bakım Yardımı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseldi. 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nda bulunduk" bilgisini verdi.

Çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ise ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 11 bin 332 liradan 13 bin 96 liraya çıkarıldı. Yapılan yeni düzenleme sonrasında ağustostan itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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