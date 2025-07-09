Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 6,6 Milyon TL Çevre Cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında yaptığı denetimlerde, kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 6 milyon 687 bin lira ceza kesti. Bu kapsamda, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde denetimler aralıksız sürdürülüyor. Özellikle müsilajla mücadele için devreye alınan bu eylem planı, çevre kirliliğinin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Marmara Denizi'nde Denetimler Devam Ediyor

23 Haziran'da, 50 denetim ekibi ve 24 çevre laboratuvarı ile başlatılan denetimler çerçevesinde, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağmur suyu tahliye hattında inceleme yapıldı. Denize deşarj edilen sudan alınan numunelerin analizinde, atık suyun arıtılmamış kentsel atık su olduğu tespit edildi.

Çevre Cezası ve Takip Denetimi

3 Temmuz'da yapılan takip denetiminde de deşarjın devam ettiği belirlendi.

yapılan takip denetiminde de deşarjın devam ettiği belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne, Çevre Kanunu'na istinaden 6 milyon 687 bin TL ceza uygulandı.



