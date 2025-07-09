Tarım Bakanlığı 640 Bin Gıda Denetimi Gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bu yana 640 bin gıda denetimi gerçekleştirdiklerini belirterek, bu denetimlerin sonunda 14 bin 706 uygunsuzluk tespit ettiklerini, 352 dosya hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunduklarını ve yaklaşık 1,4 milyar lira civarında idari para cezası uyguladıklarını açıkladı. Yumaklı, güvenilir, sağlıklı ve kaliteli gıda üretmek için altyapıyı güçlendirdiklerini, kırsal kalkınma destekleri, organize tarım bölgeleri, su ve sulama yatırımları ile regülasyon faaliyetleri başta olmak üzere birçok başlıkta faaliyet yürüttüklerini ifade etti.

Gıda Denetimleri ve Uygulamalar

640 bin gıda denetimi gerçekleştirildi.

gerçekleştirildi. 14 bin 706 uygunsuzluk tespit edildi.

tespit edildi. 352 dosya savcılıklara iletildi.

dosya savcılıklara iletildi. 1,4 milyar lira idari para cezası uygulandı.

idari para cezası uygulandı. Sahada gıda denetimi yapan 8 binden fazla personel görev aldı.

görev aldı. Karekod uygulaması ile denetim sonuçları şeffaf şekilde vatandaşlarla paylaşılıyor.

ile denetim sonuçları şeffaf şekilde vatandaşlarla paylaşılıyor. Karekod uygulamasında 28 Temmuz, işletmelerin uyum sağlaması için son tarih olarak belirlendi.

Ürün Güvenliği ve Eylem Planları

Yumaklı, ürün güvenliği konusunun 4. Tarım Orman Şurası'nda da yoğun şekilde ele alındığını ve güvenilir gıdaya ilişkin oluşturulan eylem planlarının en kısa zamanda sahaya aktarılacağını belirtti. Güvenilir gıdanın, gıda arz güvenliği ve rekabet gücünün en önemli anahtarı olduğunu vurgulayan Yumaklı, üretim, satış ve toplu tüketimde uygun şekilde hizmet veren tüm üretici ve işletmelere teşekkür etti. Ayrıca, bu alandaki çalışmalara paydaşlar ve vatandaşlarla birlikte katkı vermeye devam edeceklerini ifade etti.



