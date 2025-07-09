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Bakan Tunç: Duruşmaların yayınlanması için mevzuat değişikliği gerekir

Adalet Bakanı Tunç, "Sayın Devlet Bahçeli'nin hassasiyeti, kamuoyunun tüm çıplaklığıyla her şeyi görmesi gerektiği yönünde. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 182. maddesine göre duruşmalar açıktır; ancak 183. maddeye göre fotoğraf çekmek ve canlı yayın yapmak yasaktır. Meclis uygun görürse bu konuda mevzuat değişikliği yapılabilir." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 22:00, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 22:15
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapay zeka ile ilgili olarak, "İçerik sağlayıcılarının ve yer sağlayıcılarının bu konuda sorumluluğu vardır. Erişimin engellenmesiyle ilgili prosedürler işletilir. Bu kapsamda da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir prosedürü işletmiştir." dedi. Son zamanlarda yapay zeka kaynaklı internet ortamında, kişilik haklarını ihlal eden ve suç teşkil eden paylaşımlar yapılmaya başlandığını belirtti. 56-51 sayılı İnternet Kanunu'nda içerik sağlayıcıların ve yer sağlayıcıların sorumluluklarının açıkça belirtildiğini vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, GROK ile ilgili paylaşımlar hakkında soruşturma başlatmış durumda. Burada, Cumhurbaşkanına hakaret, 5816 sayılı kanun, Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret, halkın dini değerlerini aşağılama ve kişilik haklarının ihlali yönünden soruşturma yürütülüyor.

Yapay zekanın bir kişilik olmadığını, gerçek kişilerin cezalandırılabilmesi için yapay zekayı üreten ve yönlendiren kişilerin tespit edilmesi gerektiğini ifade etti. Yapay zeka aracılığıyla suç işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden fiillerin cezalandırılacağını belirtti. İnternet Kanunu'nda içerik sağlayıcıların ve yer sağlayıcıların sorumluluklarının net olduğunu, yapay zeka kaynaklı içeriklerin de bu kapsamda değerlendirileceğini söyledi.

Mecliste bir komisyon kurulduğunu ve bu komisyonun ulaştığı sonuçların önemli olduğunu belirten Tunç, yapay zeka ile ilgili özel hükümler içeren bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Silahların Bırakılması Süreci

Terörsüz Türkiye en önemli hedef olarak gösterildi. 40 yıldır ülkeyi sıkıntıya sokan terör örgütünün tasfiyesi gündemde. Fesih kararı sonrası silahların bırakılması, teslim edilmesi ve gömülmesi ile ilgili süreç devam ediyor. Devletin ilgili kurumları tam bir koordinasyon içinde süreci büyük bir hassasiyetle takip ediyor.

  • Kılı kırk yararak bir çalışma yürütülüyor.
  • Devletin ilgili kurumları gerekli yetkileri kullanıyor.
  • Şehit aileleri ve gaziler için hassasiyet gösteriliyor.
  • Terörsüz bir Türkiye için çalışmalar sürüyor.

Dün 12 şehit verildiği, acıların yaşanmaması için büyük çaba harcandığı belirtildi. İlgili kurumlar süreci titizlikle yürütüyor ve milletin huzuru için çalışıyor.

Duruşmaların Canlı Yayınlanması ve Yargı Süreçleri

Soruşturmaya yer olmadığına dair karar verebilme imkanı mevzuata eklendi. Kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı halinde tutuklama yapılabiliyor. Soruşturmaların hızlı sonuçlanması ve yargı süreçlerinin etkin şekilde tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

  • Cumhuriyet Başsavcılıkları hızlı çalışıyor.
  • İddianameler düzenlenirken hassasiyet gösteriliyor.
  • Yargı süreçlerinin uzamaması için önlemler alınıyor.

Sayın Devlet Bahçeli'nin hassasiyeti, kamuoyunun tüm çıplaklığıyla her şeyi görmesi gerektiği yönünde. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 182. maddesine göre duruşmalar açıktır; ancak 183. maddeye göre fotoğraf çekmek ve canlı yayın yapmak yasaktır. Meclis uygun görürse bu konuda mevzuat değişikliği yapılabilir.

Önemli Noktalar

  • Duruşmaların canlı yayınlanabilmesi için mevzuat değişikliği gereklidir.
  • Kamuoyunun şeffaflık talebi dikkate alınmaktadır.
  • Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 183. maddesi canlı yayına engeldir.

Canlı yayınlama ile ilgili değişiklik yapılabilirse, duruşmalar kamuoyuna açık şekilde yayınlanabilir.


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