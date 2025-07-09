Ekim ayında 18 bin sağlık personeli alımı yapılacak
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlığına yapılacak sağlık personeli atamalarına ilişkin, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 13:10, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 13:58
Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenen askerlerden tedavisi devam edenlerin sağlık durumu sorulan Memişoğlu, bu askerlerin durumunun iyi olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" diye konuştu.