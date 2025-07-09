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Hulusi Akar, Nevşin Mengü'ye Açtığı Davayı Kazandı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, gazeteci Nevşin Mengü'ye açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 13:34, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 13:39
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Hulusi Akar, Nevşin Mengü'ye Açtığı Davayı Kazandı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, gerçeğe aykırı haberlerle "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle gazeteci Nevşin Mengü'ye açtığı davada 30 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Akar'ın avukatı, müvekkilinin resmi bir yetkisi olmamasına rağmen, 30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı'nda Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan olaylar sonrasında teğmenlerin ihracına giden süreçte olayla ilişkilendirilerek hedef gösterildiğini belirtti. Davalı tarafın hakaret teşkil eden, gerçeğe aykırı, iftira niteliğinde ve kişilik haklarını zedeleyici beyanlarda bulunduğu ifade edilerek, davanın kabulü talep edildi.

Mengü'nün avukatı ise müvekkilinin mesleğinin gereğine uygun hareket ettiğini, hiçbir hakaret ve iftira içeriğinin söz konusu olmadığını savunarak, davanın reddini istedi. Beyanların ardından mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek Nevşin Mengü'nün Akar'a 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Davanın Geçmişi

  • Hulusi Akar, 26 Kasım 2024'te avukatı aracılığıyla Nevşin Mengü'ye "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.


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