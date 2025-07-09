Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Yasaklama da gündeme gelebilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin Meclis'teki Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün X ile konuşacağız. Engellemenin yanı sıra yasaklama da gündeme gelebilir. Herkes kendi ürününe sahip çıkacak." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sosyal medya platformlarıyla ilgili alınabilecek yeni önlemler konusunda önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Grok'a Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan "Grok" isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplarda hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle çeşitli suçlardan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında öne çıkan suçlamalar şunlardır: