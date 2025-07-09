Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Yasaklama da gündeme gelebilir
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, X platformuyla görüşeceklerini ve yasaklamanın gündeme gelebileceğini açıkladı. Grok'a soruşturma başlatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin Meclis'teki Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün X ile konuşacağız. Engellemenin yanı sıra yasaklama da gündeme gelebilir. Herkes kendi ürününe sahip çıkacak." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sosyal medya platformlarıyla ilgili alınabilecek yeni önlemler konusunda önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.
Grok'a Soruşturma Başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan "Grok" isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplarda hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle çeşitli suçlardan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında öne çıkan suçlamalar şunlardır:
- Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama
- Cumhurbaşkanına hakaret
- 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet