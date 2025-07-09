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TFF Resmen Açıkladı: Stadyuma Girişlerde Kimlik Kartı Dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig maçlarına giriş için yeni dönemi açıkladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 14:31, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 14:34
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TFF Resmen Açıkladı: Stadyuma Girişlerde Kimlik Kartı Dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu, stadyuma girişlerde yeni dönemin başladığını resmen duyurdu.

Açıklamada Süper Lig ve 1. Lig maçlarına taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarıyla giriş yapabileceğini açıkladı.

Yapıan bildiride şu ifadeler yer aldı:

Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır.

Bununla birlikte kulüplerimiz hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacaktır.

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