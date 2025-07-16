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Aile Yılında Lojman Mevzuatı Güncellenmeli!

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen Aile yılı kapsamında lojman mevzuatında aile ve çocuk merkezli düzenlemeler yapılmalı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 14:00, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 13:24
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Aile Yılında Lojman Mevzuatı Güncellenmeli!

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 2025 yılı aile yılı olarak ilan edilmiştir.

Bu çerçevede, son günlerde aileyi korumaya yönelik yeni politikalar, evlenme teşvikleri, çocuk sayısının artışına yönelik bazı ücret artışlarına dair yasal düzenlemeler peyderpey yapılmaktadır.

Ancak, ne yazık ki kamu görevlilerine yönelik bazı düzenlemeler ise mevcut günümüz koşullarına uygun politikalar içermemektedir.

Bunlardan birisi de "Kamu Konutları Yönetmeliği" olarak 23 Eylül 1984 yılında hayata geçen düzenlemedir. Mezkür düzenlemeye göre, kamu görevlilerine lojman tahsisi özel, görev ve sıra olmak üzere üç farklı şekilde tahsis edilmektedir.

Bu çerçevede, sıra tahsisli olarak lojmana başvuran kamu görevlilerinin lojmana yerleşmesine esas olmak üzere ilgili Yönetmeliğe ekli dört sayılı cetveldeki puanlama esas alınmaktadır. İlgili cetveli incelediğimizde ise; personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (+ 3) puan verilmekte, ancak bu durum yalnızca iki çocukla sınırlandırılmaktadır.

Doğurganlık hızının her geçen gün tarihi düzeyde aşağıya indiği bu dönemde, üç ve üzeri çocuk sahibi olan kamu görevlileri için pozitif bir düzenlemenin bugüne kadar yapılmaması çok üzücü bir durumdur.

Yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle her platformda dile getirdiği en az üç çocuk teşvikinin yetkililer tarafından sözde bırakılması kabul edilemez bir durumdur.

Diğer taraftan, özellikle yeni evlenmiş ve günümüz ekonomik koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan kamu görevlilerine yönelik ilgili puanlama cetvelinde pozitif düzenlemeler yapılması hususu da mutlaka değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak, 40 yılı aşan bir mevzuatla günümüz koşullarının yönetilmesi mümkün değildir. Yetkililer, bir an evvel kamu konutlarında aile ve çocuk teşviklerine uygun yeni düzenlemeler getirmeyi düşünmelidir!

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