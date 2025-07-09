Bakan Tekin yanıtladı: Lise eğitimi 2 yıla düşecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili soruya "Kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber değerlendiririz" yanıtı verdi.

İşte Bakan Tekin'in açıklamaları...

"Türkiye'de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası göstergelere bakıyoruz, Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz. Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz"