Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik askeri eylemlerinin sürdüğü belirtildi. Özellikle gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda, hipersonik 'Kinjal' füzeleri de dahil olmak üzere çeşitli silah sistemlerinin kullanıldığı ifade edildi. Saldırının hedeflerine ulaştığı ve belirlenen unsurların vurulduğu bildirildi.

Rus Ordusunun Ukrayna'ya Yönelik Saldırıları

Uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA 'lar kullanıldı.

'lar kullanıldı. Hipersonik 'Kinjal' füzeleri saldırıda yer aldı.

füzeleri saldırıda yer aldı. Saldırı grup şeklinde gerçekleştirildi.

Belirlenen askeri unsurlar hedef alındı ve vuruldu.

Açıklamanın Detayları

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılarına devam ettiği vurgulandı. Saldırıların, özellikle askeri havaalanı altyapısına yönelik olduğu ve hedeflerin başarıyla vurulduğu kaydedildi.



