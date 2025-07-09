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Evlilik iznine çıkan üsteğmen ve eşini trafik kazası ayırdı

Afyonkarahisar'da traktörle çarpışan otomobildeki üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı. Aytekin çiftinin yaklaşık bir hafta önce dünya evine girdikleri ve evlilik iznine çıktıkları belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 15:34, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 15:34
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Evlilik iznine çıkan üsteğmen ve eşini trafik kazası ayırdı

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kızılören ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Faruk Aytekin (31) idaresindeki 79 EB 425 plakalı otomobil, H.E.'nin (78) kullandığı 32 YU 155 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Özlem Aytekin ve traktörün çıkan ön tekerinin çarptığı yol kenarındaki seyyar satıcı H.Ç. (48) yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yaptığı bildirilen Ömer Faruk Aytekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aytekin'in eşi Özlem Aytekin'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Aytekin çiftinin yaklaşık bir hafta önce dünya evine girdikleri ve evlilik iznine çıktıkları belirtildi.

Öte yandan, kazaya karışan otomobilin arka camındaki 'Özlem-Ömer sonsuza kadar' yazısı yürekleri sızlattı.

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