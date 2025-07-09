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DMM Açıkladı: Türkiye'de Orman Yangınlarının Asıl Sebebi Ne?

Son dönemde sosyal medyada yayılan elektrik kaynaklı orman yangını iddiaları gerçeği yansıtmıyor. DMM'nin açıklamasına göre, asıl sebepler insan hatası, ihmal ve doğa koşulları. Elektrik altyapısından çıkan yangınlar ise tüm yangınların yüzde 5'inden azını oluşturuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 15:44, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 15:46
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DMM Açıkladı: Türkiye'de Orman Yangınlarının Asıl Sebebi Ne?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'deki orman yangınlarının çoğunluğunun insan hatası, ihmal ve doğal faktörlerden kaynaklandığını, elektrik kaynaklı olanların ise tüm orman yangınlarının yüzde 5'inden azını oluşturduğunu açıkladı.

Son dönemdeki orman yangınlarının elektrik kaynaklı olduğuna dair sosyal medya ve bazı mecralarda yer alan iddialara ilişkin DMM tarafından yapılan açıklamada, bu iddiaların dezenformasyon ürünü ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu vurgulandı. Türkiye'deki orman yangınlarının büyük bölümü, insan kaynaklı hatalar, ihmal ve doğal etkenlerden kaynaklanmaktadır. Elektrik kaynaklı yangınlar, tüm orman yangınlarının yüzde 5'inden daha azını oluşturmaktadır.

Orman Yangınlarının Başlıca Sebepleri

  • Tarımsal faaliyetler sırasında kontrolsüz ateş kullanımı
  • Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri
  • Meteorolojik koşullar (yüksek sıcaklık, rüzgar, kuraklık gibi)

Elektrik Kaynaklı Yangınlar ve Mücadele Çalışmaları

Elektrik altyapısından kaynaklanan yangınlara ilişkin her olay, ilgili kurumlar tarafından soruşturulmaktadır. Mevcut veriler, elektrik kaynaklı yangınların oranının oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları 2025 yılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmektedir.

Yangınla Mücadelede Kullanılan Araç ve Personel

  • 27 uçak
  • 105 helikopter
  • 1786 kara aracı
  • 2 bin 742 ilk müdahale aracı
  • Yangın tespiti ortalama 2 dakikada gerçekleştirilmektedir.
  • 776 gözetleme kulesi ve yapay zeka destekli sistemler ile 14 insansız hava aracı aktif rol oynamaktadır.
  • Yangınla mücadelede 8 bin 500 personel ve 25 bin orman gönüllüsü görev almaktadır.

Kamuoyuna Uyarı

Kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklarca paylaşılan bilgi ve açıklamalara itibar etmesi, hem doğru bilgilendirme hem de afetle etkin mücadele açısından büyük önem taşımaktadır.


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