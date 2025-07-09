Kütahya'da muhtar ile aza zimmetine para geçirmekten tutuklandı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan muhtar ve azası tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 15:48, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 15:49
İlçeye bağlı bir köyün muhtarı ve 2 azasının zimmetlerine para geçirdiği ihbarı üzerine savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.
Köye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, muhtar ve 2 azasını gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar ile azalardan biri çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer aza ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.