Kütahya'da muhtar ile aza zimmetine para geçirmekten tutuklandı

İlçeye bağlı bir köyün muhtarı ve 2 azasının zimmetlerine para geçirdiği ihbarı üzerine savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.

Köye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, muhtar ve 2 azasını gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar ile azalardan biri çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer aza ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.