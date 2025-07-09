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Fabrika İçinde Okul: Öğrencilere Hem Burs Hem de İş İmkanı!

Ford Otosan, MEB iş birliğiyle Kocaeli'de otomotiv ana sanayide ilk sektöre entegre meslek lisesini kuruyor. 2025-2026'da başlayacak bu yenilikçi okulda öğrenciler, doğrudan üretim sahasında uygulamalı eğitim görecek ve mezuniyet sonrası istihdam şansı yakalayacak. Ford Otosan'ın gençlere sunduğu bu fırsatla hem mesleki hem akademik gelişim destekleniyor. Ayrıca başarıya burs imkanı da var!

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 16:04, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 16:04
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Fabrika İçinde Okul: Öğrencilere Hem Burs Hem de İş İmkanı!

Ford Otosan, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle üretim deneyimini eğitimle buluşturarak otomotiv ana sanayide bir ilke daha imza atıyor. Kocaeli fabrikası içerisinde hayata geçirilen sektöre entegre okul modeliyle öğrenciler, doğrudan üretim sahasında uygulamalı eğitim alma fırsatı yakalayacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılında başlayacak bu yenilikçi model, gençleri mesleğe hazırlarken istihdama da doğrudan kapı aralayacak. Bu proje, gençlerin mesleki gelişimini desteklerken, sektöre nitelikli iş gücü kazandırmayı amaçlıyor.

Sektöre Entegre Okul Modeli

Üretimdeki gücünü toplumsal faydaya taşıyan Ford Otosan, eğitimde dönüşüm oluşturacak önemli bir adım atarak, Kocaeli fabrikaları içinde otomotiv ana sanayinin ilk sektöre entegre meslek lisesini kuruyor. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle hayata geçen bu yenilikçi model, Bakanlık tarafından yürütülen ilk üç entegre okul uygulaması arasında yer alıyor. Otomotiv ana sanayide ise bu uygulama şirket tarafından hayata geçiriliyor. Üretim ve eğitimi aynı çatı altında buluşturan bu yapı, gençlere nitelikli mesleki gelişim ve doğrudan istihdam fırsatları sunmayı hedefliyor.

Okulun Açılışı ve Eğitim Alanları

Yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim döneminde eğitime başlaması planlanan okul, şirketin Türkiye ve Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezlerinden biri olarak konumlanan Kocaeli fabrikaları içerisinde faaliyet gösterecek. İlk etapta, elektrik-elektronik teknolojisi ile makine ve tasarım teknolojisi alanlarında açılacak iki sınıfla eğitime başlanacak. 11. ve 12. sınıflardan oluşacak öğrenci grubu, usta öğreticiler ve eğitici personel eşliğinde üretim alanında birebir uygulamalı eğitim alacak. Öğrencilerin seçiminde Milli Eğitim Bakanlığı nakil şartları, not ortalaması ve danışma kurulu koordinasyonunda yapılacak beceri sınavı esas alınacak.

Gelecek Vizyonu ve İstihdam Fırsatları

Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Osman Özdemir, eğitimde atılan bu öncü adımın topluma duyulan sorumluluğun bir göstergesi olduğunu vurguladı. Özdemir, "Şirket olarak başarıyı yalnızca üretim rakamlarımızla değil, içinde bulunduğumuz topluma kattığımız değerle ölçüyoruz. Sektöre entegre okul modeliyle yalnızca eğitim vermekle kalmıyoruz; gençlere gerçek üretim ortamında mesleki gelişim fırsatı sunuyor, mezuniyet sonrasında onları çalışma hayatına hazırlıyoruz. Bu okul, gençlere sunduğumuz bir gelecek vizyonudur" dedi.

Mezuniyette İstihdam ve Burs Desteği

  • Sektöre entegre okul modeli kapsamında şirket, mezunların en az %30'unu doğrudan istihdam etmeyi taahhüt ediyor. Ancak şirketin asıl hedefi, bu okulu tercih eden ve çalışmak isteyen tüm mezunları bünyesine katmak.
  • Vehbi Koç Vakfı tarafından sağlanacak Mesleki Eğitim Bursu, yıl sonu not ortalaması 60 ve üzeri olan öğrencilere verilecek. Bu sayede öğrenciler yalnızca mesleki değil, akademik gelişim anlamında da desteklenecek.

Eğitimde Sürekli Yatırım

Şirket, eğitime verdiği desteği yalnızca bugünkü projelerle sınırlamıyor. Daha önce Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle kurduğu İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu, bugüne kadar 1500'den fazla öğrenciye hem teorik hem pratik eğitim sundu. Ayrıca şirket tarafından Kocaeli'deki pek çok mesleki ve teknik liseye Ford sınıfları, laboratuvarlar, test araçları ve ekipman desteği sağlandı.

2025 yılı haziran ayında temeli atılan Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu ve Başiskele'de planlanan yeni okul projesiyle birlikte şirket, eğitim alanındaki sosyal katkılarını her yaş düzeyine yayarak genişletmeye devam ediyor.


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