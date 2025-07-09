Bakan Tekin'den 2. il dışı açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin merakla beklediği ikinci il dışı tayin süreci ile uzman ve başöğretmenlik kılavuzuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 16:37, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 16:39
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in sorularını yanıtlayan Bakan
Tekin, ikinci il dışı tayin konusunda takvimin elvermesi durumunda bir düzenleme
yapılabileceğini belirtti. Tekin, "Takvim yetişirse ikinci il dışı tayin
sürecini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında yürütülen uzman ve başöğretmenlik sürecine ilişkin de bilgi veren Tekin, sürecin Akademi Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü vurguladı. Bu kapsamdaki kılavuzun yayımlanması için sonbahar aylarını işaret etti.