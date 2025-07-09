Bakan Tekin'den 2. il dışı açıklaması

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, ikinci il dışı tayin konusunda takvimin elvermesi durumunda bir düzenleme yapılabileceğini belirtti. Tekin, "Takvim yetişirse ikinci il dışı tayin sürecini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında yürütülen uzman ve başöğretmenlik sürecine ilişkin de bilgi veren Tekin, sürecin Akademi Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü vurguladı. Bu kapsamdaki kılavuzun yayımlanması için sonbahar aylarını işaret etti.