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Genç Avukatlara Büro Kurma Desteği Başladı!

Adalet Bakanlığı'nın başlattığı finansman desteğiyle genç avukatlar, düşük faizli ve teminatsız kredi seçeneklerinden yararlanabilecek. Özellikle deprem bölgesindeki avukatlara pozitif ayrımcılık sağlanacak bu destek, adalete erişimi kolaylaştıracak ve savunmanın gücünü artıracak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 17:22, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 17:25
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Genç Avukatlara Büro Kurma Desteği Başladı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Avukatların Büro Kurma Giderlerinin Karşılanması İçin Finansman Desteği Dağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' imza töreninde yaptığı konuşmada, yargının üç sacayağından birinin avukatlar olduğunu vurguladı. Dikmen Hakimevinde düzenlenen programda, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bazı baro başkanları da yer aldı. Açılış konuşmasında, genç meslektaşların mesleğe yeni başlarken finansal destek almasının önemine dikkat çekildi. Bu projenin, yalnızca genç avukatlara destek sunmakla kalmayıp, yurttaşların adalete erişiminde de avantaj sağladığı belirtildi.

Yargının Üç Sacayağı ve Avukatların Rolü

Bakan Tunç, adaletin tecellisinin toplumsal barış ve ülkenin huzuru için çok önemli olduğunu belirtti. Tarafsız ve bağımsız bir yargının gerekliliğine vurgu yaparak, Hukuk Devleti'nin üç sacayağı olan yasama, yürütme ve yargıdan birinin yargı olduğunu, yargının da iddia, savunma ve hükümden oluştuğunu ifade etti. Avukatların bu üçlü yapıdaki yerinin savunma olduğunu ve savunma hakkı olmadan bağımsız yargıdan söz edilemeyeceğini söyledi. Ayrıca, avukatların yargının kurucu unsurları olduğunu ve kamu hizmeti sunduklarını belirtti.

Avukatlar ve Savunmanın Önemi

Bakan Tunç, Türk Ceza Kanunu'nun altıncı maddesini hatırlatarak, hakim, savcı ve avukatların yargının eşit değerli sacayakları olduğunu söyledi. Avukatların mesleki kalitesinin artmasının yargılamanın kalitesini de artıracağını vurguladı. Genç avukatların mesleğe başlarken maddi sıkıntı yaşamadan yollarına devam etmelerinin, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi açısından çok önemli olduğunu belirtti. "Avukatlarımız savunmanın sesidir, hak arayışının teminatıdır, adaletin toplumla buluştuğu noktadaki temsilcileridir."

Finansman Desteği ve Protokolün Detayları

  • 7. Yargı Paketi kapsamında 7445 sayılı kanunda, avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için kredi ve finans kuruluşlarıyla uygun şartlarda finansman desteği sağlanacağı hükmü yer aldı.
  • Bu hükmün uygulanabilirliği için gerekli yönetmeliklerin hazırlandığı belirtildi.
  • İmzalanan protokolle, altı ay ödemesiz dönemli kredi seçenekleri, sabit ve değişken faizli alternatifler ile piyasadaki faiz oranlarının altında ve teminatsız kredi koşullarından yararlanma imkanı sunulacak.
  • İlk beş yıl için bu imkanlardan beş yıllık kıdeme sahip avukatlar yararlanabilecek.
  • Deprem bölgesinden başvuran tüm meslektaşlar için yaş sınırlaması olmayacak ve pozitif ayrımcılık uygulanacak.

Program, protokolün imzalanmasıyla sona erdi. Avukatların adalete erişimi kolaylaştırmak için üstlendikleri büyük görev bir kez daha vurgulandı.


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