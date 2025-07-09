ALKÜ, GES ile Türkiye'ye Örnek Oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Kestel Yerleşkesi'nde kurduğu Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi ile önemli bir enerji dönüşümüne imza attı. ALKÜ Kestel Yerleşkesi'nde kurulan ve 7 Mart 2024 tarihinde ilk enerjinin verildiği GES Projesi sayesinde enerji tüketimlerinin tamamını GES'ten karşıladı. GES Projesi hayata geçmeden önce aylık 3 milyon lira elektrik faturası ödeyen üniversite proje sayesinde fatura ödemezken üretilen fazla enerji de satılarak ülke ekonomisine katkıda sağlanıyor. Üretilen bu enerjinin yüzde 70'i ile üniversitenin enerji ihtiyacını karşılanırken kalan yüzde 30 oranındaki enerjiyi de dağıtım sistemine satılıyor.



TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU



Türkiye'nin ilk kamuda performans sözleşmeli GES projesiyle 613 proje arasından sıyrıldı; enerji verimliliğinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında, ALKÜ GES projesi ile Kamu Kategorisi'nde Türkiye 3'üncüsü oldu. Toplam 613 proje arasından sıyrılarak ilk 33'e girmeyi başaran ve 3'üncülük ödülüne layık görülen proje ile ALKÜ, ödül alan tek üniversite oldu. Ankara'da gerçekleşen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı 10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ninde ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Öğr. Gör. Leyla Akbulut ve Enerji Yöneticisi Makine Mühendisi Yunus Emre Özkan da yer aldı.



ALKÜ'DE YEŞİL KAMPÜSE BİR YENİLİK DAHA



ALKÜ, GES projesi ile başlayan enerjide sürdürülebilirlik ve sıfır atık projeleri tüm hızıyla ilerlemeye devam ediyor. ALKÜ, kampüs içi sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek amacıyla 7 farklı noktada elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumunu başlattı. Kurulum çalışmaları, GES destekli Carport (gölgelikli güneş panelli otopark sistemleri) başta olmak üzere kampüsün stratejik alanlarında gerçekleştiriliyor. Bu adımla birlikte üniversite; düşük karbonlu ulaşımı yaygınlaştırmayı, elektrikli araç kullanımını artırmayı ve çevre dostu teknolojileri gündelik yaşamla entegre etmeyi amaçlıyor. Sadece üniversite bünyesiyle sınırlı kalmayan bu vizyon doğrultusunda, daha erişilebilir bir kent için Alanya genelinde elektrikli tekerlekli sandalye kullanan bireyler için özel şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik fizibilite ve teknik planlama çalışmaları da başlatıldı. Ayrıca kampüs içinde kurulan Turuncu Bayrak sertifikalı Eğitim Fakültesi önünde engelli öğrenciler, elektrikli tekerlekli sandalyelerini ücretsiz olarak şarj edebilecek.



YEMEK ATIKLARI MAMA VE GÜBRE OLUYOR



ALKÜ Kestel Yerleşkesinde kurulan bir diğer önemli gelişme ise Mama ve Kompost Üretim Tesisi oldu. Sıfır Atık projesi kapsamında hayata geçirilen tesiste öğrenci ve personel yemekhanesinden arta kalan yiyecekler bu tesise getirilerek anında mama ve gübreye dönüştürülüyor. Proje, atıkların heba olmadan çevreye de fayda sağlayarak şekilde geri dönüşümünü sağlıyor.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: "PROJELERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"



ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ'nün sıfır atık ve enerji verimliliği projelerine tüm hızıyla devam edeceklerini belirterek, "Sıfır atık projelerimiz ve GES Projemiz sayesinde ülkemizin ve üniversitemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. ALKÜ olarak proje başlangıcından bu yana elde ettiğimiz ekonomik kazançlarla enerji verimliliği alanında daha fazla yatırım yapabilmeyi hedefliyoruz. Genel kamu yararına hizmet etmekte olan projemiz, ülke genelinde enerji maliyetlerinin azalmasına ve enerji bağımsızlığının artmasına katkıda bulunuyor. Bu da milli ekonomiyi güçlendirerek ekonomik büyümeyi destekleyecek ve bu alanda öncü olacaktır. Yaptığımız tüm bu projeler Türkiye'ye örnek olurken bizler de ALKÜ ailesi olarak büyük bir gurur ve mutluluk içindeyiz. Bizlere destek veren tüm yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

