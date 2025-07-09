ALKÜ, GES ile Türkiye'ye Örnek Oldu
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Güneş Enerji Santrali (GES) projesiyle enerji ihtiyacını karşılarken, fazladan üretilen enerjiyi satarak ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyor. Proje, enerji verimliliğinde Türkiye 3'üncüsü olmasıyla başarısını taçlandırırken; sadece üniversitenin enerji ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda çevreci ulaşımın desteklenmesi amacıyla elektrikli araçların şarjını da mümkün kılıyor.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Kestel Yerleşkesi'nde kurduğu
Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi ile önemli bir enerji dönüşümüne imza attı.
ALKÜ Kestel Yerleşkesi'nde kurulan ve 7 Mart 2024 tarihinde ilk enerjinin verildiği
GES Projesi sayesinde enerji tüketimlerinin tamamını GES'ten karşıladı. GES
Projesi hayata geçmeden önce aylık 3 milyon lira elektrik faturası ödeyen üniversite
proje sayesinde fatura ödemezken üretilen fazla enerji de satılarak ülke ekonomisine
katkıda sağlanıyor. Üretilen bu enerjinin yüzde 70'i ile üniversitenin enerji
ihtiyacını karşılanırken kalan yüzde 30 oranındaki enerjiyi de dağıtım sistemine
satılıyor.
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Türkiye'nin ilk kamuda performans sözleşmeli GES projesiyle 613 proje arasından
sıyrıldı; enerji verimliliğinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Proje Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında, ALKÜ
GES projesi ile Kamu Kategorisi'nde Türkiye 3'üncüsü oldu. Toplam 613 proje
arasından sıyrılarak ilk 33'e girmeyi başaran ve 3'üncülük ödülüne layık görülen
proje ile ALKÜ, ödül alan tek üniversite oldu. Ankara'da gerçekleşen Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı 10. Verimlilik Proje
Ödülleri Töreni'ninde ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Öğr.
Gör. Leyla Akbulut ve Enerji Yöneticisi Makine Mühendisi Yunus Emre Özkan da
yer aldı.
ALKÜ'DE YEŞİL KAMPÜSE BİR YENİLİK DAHA
ALKÜ, GES projesi ile başlayan enerjide sürdürülebilirlik ve sıfır atık projeleri
tüm hızıyla ilerlemeye devam ediyor. ALKÜ, kampüs içi sürdürülebilir ulaşımı
teşvik etmek amacıyla 7 farklı noktada elektrikli araç şarj istasyonlarının
kurulumunu başlattı. Kurulum çalışmaları, GES destekli Carport (gölgelikli güneş
panelli otopark sistemleri) başta olmak üzere kampüsün stratejik alanlarında
gerçekleştiriliyor. Bu adımla birlikte üniversite; düşük karbonlu ulaşımı yaygınlaştırmayı,
elektrikli araç kullanımını artırmayı ve çevre dostu teknolojileri gündelik
yaşamla entegre etmeyi amaçlıyor. Sadece üniversite bünyesiyle sınırlı kalmayan
bu vizyon doğrultusunda, daha erişilebilir bir kent için Alanya genelinde elektrikli
tekerlekli sandalye kullanan bireyler için özel şarj istasyonlarının kurulmasına
yönelik fizibilite ve teknik planlama çalışmaları da başlatıldı. Ayrıca kampüs
içinde kurulan Turuncu Bayrak sertifikalı Eğitim Fakültesi önünde engelli öğrenciler,
elektrikli tekerlekli sandalyelerini ücretsiz olarak şarj edebilecek.
YEMEK ATIKLARI MAMA VE GÜBRE OLUYOR
ALKÜ Kestel Yerleşkesinde kurulan bir diğer önemli gelişme ise Mama ve Kompost
Üretim Tesisi oldu. Sıfır Atık projesi kapsamında hayata geçirilen tesiste öğrenci
ve personel yemekhanesinden arta kalan yiyecekler bu tesise getirilerek anında
mama ve gübreye dönüştürülüyor. Proje, atıkların heba olmadan çevreye de fayda
sağlayarak şekilde geri dönüşümünü sağlıyor.
REKTÖR TÜRKDOĞAN: "PROJELERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ'nün sıfır atık ve enerji
verimliliği projelerine tüm hızıyla devam edeceklerini belirterek, "Sıfır
atık projelerimiz ve GES Projemiz sayesinde ülkemizin ve üniversitemizin ekonomisine
katkı sağlıyoruz. ALKÜ olarak proje başlangıcından bu yana elde ettiğimiz ekonomik
kazançlarla enerji verimliliği alanında daha fazla yatırım yapabilmeyi hedefliyoruz.
Genel kamu yararına hizmet etmekte olan projemiz, ülke genelinde enerji maliyetlerinin
azalmasına ve enerji bağımsızlığının artmasına katkıda bulunuyor. Bu da milli
ekonomiyi güçlendirerek ekonomik büyümeyi destekleyecek ve bu alanda öncü olacaktır.
Yaptığımız tüm bu projeler Türkiye'ye örnek olurken bizler de ALKÜ ailesi olarak
büyük bir gurur ve mutluluk içindeyiz. Bizlere destek veren tüm yöneticilerimize
yürekten teşekkür ediyorum" dedi.