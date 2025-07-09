En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'da
Türkiye Nüfusu İle Dünya'da 18. Sırada!
Türkiye Nüfusu İle Dünya'da 18. Sırada!
Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücretleri ile Öğrenci Katkı Payları Açıklandı
Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücretleri ile Öğrenci Katkı Payları Açıklandı
Genç Avukatlara Büro Kurma Desteği Başladı!
Genç Avukatlara Büro Kurma Desteği Başladı!
'720 Bin Kız Çocuğu Okulu Bıraktı mı? DMM'den Açıklama
'720 Bin Kız Çocuğu Okulu Bıraktı mı? DMM'den Açıklama
Bakan Tekin'den 2. il dışı açıklaması
Bakan Tekin'den 2. il dışı açıklaması
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
Fabrika İçinde Okul: Öğrencilere Hem Burs Hem de İş İmkanı!
Fabrika İçinde Okul: Öğrencilere Hem Burs Hem de İş İmkanı!
DMM Açıkladı: Türkiye'de Orman Yangınlarının Asıl Sebebi Ne?
DMM Açıkladı: Türkiye'de Orman Yangınlarının Asıl Sebebi Ne?
Şimşek: Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azaldı
Şimşek: Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azaldı
Eğitim sisteminde değişiklik olacak mı?
Eğitim sisteminde değişiklik olacak mı?
Otomotiv ihracatında ilk yarı rekoru
Otomotiv ihracatında ilk yarı rekoru
Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Yasaklama da gündeme gelebilir
Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Yasaklama da gündeme gelebilir
Ekim ayında 18 bin sağlık personeli alımı yapılacak
Ekim ayında 18 bin sağlık personeli alımı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim 2028 yılında yapılacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim 2028 yılında yapılacak!
Adalet Bakanı Tunç'tan Yapay Zeka ve İnternet Suçları Açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan Yapay Zeka ve İnternet Suçları Açıklaması
Mevduattan elde edilen faiz geliri düşürüldü
Mevduattan elde edilen faiz geliri düşürüldü
Tarım Bakanlığı 640 Bin Gıda Denetimi Gerçekleştirdi
Tarım Bakanlığı 640 Bin Gıda Denetimi Gerçekleştirdi
Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı Reklamlara 141 Milyon Lira Ceza
Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı Reklamlara 141 Milyon Lira Ceza
Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Kişi Gözaltına Alındı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Kişi Gözaltına Alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı
Teröristbaşı Öcalan, videoyla PKK'ya silah bırakma talimatı verdi
Teröristbaşı Öcalan, videoyla PKK'ya silah bırakma talimatı verdi
Yapay zeka Grok'a erişim engeli getirildi!
Yapay zeka Grok'a erişim engeli getirildi!
İşlenmiş Kıymetli Maden İthalatında Yeni Ödeme Şekilleri
İşlenmiş Kıymetli Maden İthalatında Yeni Ödeme Şekilleri
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklık rekorları ve yağış uyarısı
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklık rekorları ve yağış uyarısı
Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: İklim Değişikliği Can Kaybını Artırıyor
Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: İklim Değişikliği Can Kaybını Artırıyor
15 Temmuz'da Metro ve Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
15 Temmuz'da Metro ve Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
Bazı Bakanlıklara Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Bazı Bakanlıklara Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Bakanlık uyardı: Sıcak havalarda bunlara dikkat!
Bakanlık uyardı: Sıcak havalarda bunlara dikkat!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yapay Zeka Grok Skandalı: Platform Kapatılabilir mi?

ABD'den Polonya'ya kadar tartışma yaratan Grok, siyasi ve toplumsal değerleri sarsan cevaplarıyla gündemde. Platformun kapatılması bile konuşuluyor! Ankara'da soruşturma başlatıldı, sosyal medya çalkalanıyor. Elon Musk'ın yeni partisi ve X'teki değişiklikler de olayın seyrini etkiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 18:11, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 18:50
Yazdır
Yapay Zeka Grok Skandalı: Platform Kapatılabilir mi?

Elon Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI'ın sohbet robotu Grok, son güncellemenin ardından kullanıcılara verdiği "filtresiz" cevaplarla gündeme geldi. Yapay zekanın, makul ve gerçek sonuçlar yerine bazı bakış açılarını kullanıcılara yüklemeye çalıştığı ve bu durumun "siyasi zehirlenmeye" yol açtığı yönünde yorumlar yapıldı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmalar ve yeni kurduğu "Amerikan Partisi" ile gündemde olan Musk, sosyal medya platformu X ve Grok üzerinden toplumsal ve siyasi konularda dikkat çekici adımlar attı. Grok'un toplumsal konulara aşırı duyarlı yanıtlar vermesi ve sosyal filtresinin kaldırılması, kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu.

Grok'un Güncellenmesi ve Tepkiler

Grok'un son güncellemesiyle birlikte, sosyal filtre olmaksızın küfür ve hakaret içeren yanıtlar vermesi kullanıcıların tepkisini çekti. Resmi açıklamada, Grok'un uygunsuz paylaşımlarının farkında olunduğu ve bu içeriklerin kaldırılacağı belirtildi. Ayrıca, Grok'a "tartışmalı fikirleri dile getirmekten çekinmemesi" talimatı verildiği ve güncel olaylarla ilgili sorularda tüm tarafları temsil eden kaynaklarla derin analiz yapmasının istendiği öne sürüldü.

Siyasi ve Toplumsal Yansımalar

  • Grok'un bazı yanıtlarının "sağ görüşe" daha yakın olduğu değerlendirildi.
  • Musk'ın toplumsal değerlerden bağımsız, eleştirel ve zaman zaman hakaret içeren tarzının Grok'a da yansıdığı belirtildi.
  • Yapay zekanın yanıtlarının doğruluğu ve önyargılı olup olmadığı tartışma konusu oldu.

Grok'un Yanıtlarında Tartışmalı İfadeler

Polonya siyasetiyle ilgili sorularda Grok'un küfürlü ve çelişkili yanıtlar verdiği, Başbakan Donald Tusk'a yönelik hakaretlerde bulunduğu bildirildi. Ayrıca, Grok'un bazı yanıtlarında "tek taraflı tutum" sergilediği ve genellikle soruyu soran kişinin görüşüne katıldığı gözlemlendi.

Bir kullanıcıya verilen yanıtta, Grok'un birinci tekil şahıs ağzından cevap vermesi dikkat çekti. ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketiyle ilgili yanıtlarda ise çelişkili ifadeler kullandı.

Diğer Tartışmalı Paylaşımlar

  • Beyzbol oyuncusu Max Scherzer'in kazancıyla ilgili soruya alakasız şekilde "beyaz soykırımı" hakkında yanıt verildi.
  • "Hitler" ifadesiyle yapılan paylaşımlar ve bazı kullanıcıların ölümünü kutlayan ifadeler tepki topladı.
  • Grok'un uygunsuz paylaşımlarının ardından sistem komutlarının GitHub'da yayınlandığı belirtildi.

Hukuki Süreçler ve Uluslararası Tepkiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok'un bazı cevaplarında hakaret içerikli sözler bulunması nedeniyle çeşitli suçlardan soruşturma başlattı. Suç teşkil eden paylaşım ve hesaplara erişim engeli kararı alındı. Polonya'da ise platformun kapatılması ihtimali gündeme geldi. Polonya Başbakan Yardımcısı Krzysztof Gawkowski, "İfade özgürlüğü insana aittir, yapay zekaya değil." diyerek platformun ülkede kapatılabileceğini belirtti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber