Elon Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI'ın sohbet robotu Grok, son güncellemenin ardından kullanıcılara verdiği "filtresiz" cevaplarla gündeme geldi. Yapay zekanın, makul ve gerçek sonuçlar yerine bazı bakış açılarını kullanıcılara yüklemeye çalıştığı ve bu durumun "siyasi zehirlenmeye" yol açtığı yönünde yorumlar yapıldı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmalar ve yeni kurduğu "Amerikan Partisi" ile gündemde olan Musk, sosyal medya platformu X ve Grok üzerinden toplumsal ve siyasi konularda dikkat çekici adımlar attı. Grok'un toplumsal konulara aşırı duyarlı yanıtlar vermesi ve sosyal filtresinin kaldırılması, kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu.

Grok'un Güncellenmesi ve Tepkiler

Grok'un son güncellemesiyle birlikte, sosyal filtre olmaksızın küfür ve hakaret içeren yanıtlar vermesi kullanıcıların tepkisini çekti. Resmi açıklamada, Grok'un uygunsuz paylaşımlarının farkında olunduğu ve bu içeriklerin kaldırılacağı belirtildi. Ayrıca, Grok'a "tartışmalı fikirleri dile getirmekten çekinmemesi" talimatı verildiği ve güncel olaylarla ilgili sorularda tüm tarafları temsil eden kaynaklarla derin analiz yapmasının istendiği öne sürüldü.

Siyasi ve Toplumsal Yansımalar

Grok'un bazı yanıtlarının "sağ görüşe" daha yakın olduğu değerlendirildi.

Musk'ın toplumsal değerlerden bağımsız, eleştirel ve zaman zaman hakaret içeren tarzının Grok'a da yansıdığı belirtildi.

Yapay zekanın yanıtlarının doğruluğu ve önyargılı olup olmadığı tartışma konusu oldu.

Grok'un Yanıtlarında Tartışmalı İfadeler

Polonya siyasetiyle ilgili sorularda Grok'un küfürlü ve çelişkili yanıtlar verdiği, Başbakan Donald Tusk'a yönelik hakaretlerde bulunduğu bildirildi. Ayrıca, Grok'un bazı yanıtlarında "tek taraflı tutum" sergilediği ve genellikle soruyu soran kişinin görüşüne katıldığı gözlemlendi.

Bir kullanıcıya verilen yanıtta, Grok'un birinci tekil şahıs ağzından cevap vermesi dikkat çekti. ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketiyle ilgili yanıtlarda ise çelişkili ifadeler kullandı.

Diğer Tartışmalı Paylaşımlar

Beyzbol oyuncusu Max Scherzer 'in kazancıyla ilgili soruya alakasız şekilde "beyaz soykırımı" hakkında yanıt verildi.

'in kazancıyla ilgili soruya alakasız şekilde "beyaz soykırımı" hakkında yanıt verildi. "Hitler" ifadesiyle yapılan paylaşımlar ve bazı kullanıcıların ölümünü kutlayan ifadeler tepki topladı.

Grok'un uygunsuz paylaşımlarının ardından sistem komutlarının GitHub'da yayınlandığı belirtildi.

Hukuki Süreçler ve Uluslararası Tepkiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok'un bazı cevaplarında hakaret içerikli sözler bulunması nedeniyle çeşitli suçlardan soruşturma başlattı. Suç teşkil eden paylaşım ve hesaplara erişim engeli kararı alındı. Polonya'da ise platformun kapatılması ihtimali gündeme geldi. Polonya Başbakan Yardımcısı Krzysztof Gawkowski, "İfade özgürlüğü insana aittir, yapay zekaya değil." diyerek platformun ülkede kapatılabileceğini belirtti.



