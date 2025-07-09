Marmaris'te otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, bugün saat 20.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ü. (41) idaresindeki 26 AKA 740 plakalı otomobil, sürücüsünün aracı park ettiği yerden çıkarmaya çalıştığı sırada kontrolü kaybetmesi sonucu istinat duvarını aşarak bahçeye uçtu.

Araçta yolcu olarak bulunan Y.K. (71), M.K. (2), H.K. (37) ve Zekine Kırmızı (66) kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen Zekine Kırmızı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.