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Kavga sırasında araçla akrabasının üzerinden geçmişti, tutuklandı

Samsun'da akrabasını çıkan kavgada üzerinden 3 kez araçla geçerek öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 17:58, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 17:58
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Kavga sırasında araçla akrabasının üzerinden geçmişti, tutuklandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) arkasında dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan ve birlikte içki içen şahıslar arasında çıkan kavgada Uğur Y. (32), araçla çarptığı Mehmet Kalay'ın (39) üzerinden geçti. Daha sonra tur atıp geri gelip tekrar aynı kişinin üzerinden geçen Uğur Y., geri manevra yapıp üçüncü kez Mehmet Kalay'ın üzerinden geçti. Ağır yaralanan Mehmet Kalay hayatını kaybetti. Olayla ilgili 19 suç kaydı bulunan Uğur Y. ile olay yerinde kavgaya karışan Mevlüt Y. (35) ve Ahmet G. (48) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan Uğur Y., Mevlüt Y. ve Ahmet G., Samsun Adliyesine sevk edildi. Uğur Y. adliyeye sevki sırasında, "Bilerek yapmadım, önüme çıktı" diyerek gözyaşı döktü.

Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mevlüt Y. ve Ahmet G. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Uğur Y. ise "adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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