Türk şirketler Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret etti.

Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Pakistan'la sağlanan anlaşmayla Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunacağını ve bunun bir ilk olacağını açıkladı.

Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bölgemizde atılması gereken kritik adımlar var. Pakistan-Hindistan gerilimini çok yakından takip ettik. İki nükleer gücün karşı karşıya geleceği bir senaryonun ağır sonuçları olacağı görüldü.

Ateşkesi memnuniyetle karşıladık. Türkiye olarak gereken desteği vermeye hazırız.

İsrail saldırganlığının tüm dünya için risk olduğuna inanıyoruz. İran-

İsrail ateşkesinin kalıcı olmasını istiyoruz.

Nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için Pakistan'la görüş birliği içindeyiz. Türkiye yapıcı katkıya devam edecek.

Gazze'ye insani yardımların girmesi için arabulucu ülkelerle iletişim halindeyiz. Türkiye olarak Filistin davasının savunucusu olmaya devam edeceğiz.

Türkiye-Pakistan dostluğu ilelebet devam edecektir."