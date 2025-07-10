Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 00:22, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 00:23
Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 8/8/1984 tarihli ve 84/8422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Resmi Mühür Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan "İdari İşler Başkanlığında İdari İşler Başkanı" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreterliğinde Genel Sekreter" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.