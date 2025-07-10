Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı

Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/8/1984 tarihli ve 84/8422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmi Mühür Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "İdari İşler Başkanlığında İdari İşler Başkanı" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde Genel Sekreter" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

