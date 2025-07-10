'Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına kimlik kazandırdı'

İletişim Başkanlığı'nda yaşanan görev değişimi Resmi Gazetede yayımlandı. Görev değişimi medyada büyük ses getirdi. Gazeteci Şamil Tayyar, görev değişiminin medyada büyük ses getirmesinin sebebinin Fahrettin Altun olduğunu, Altun'un kuruma kimlik kazandırdığını, koltuğa güç kattığını belirtti. Tayyar değerlendirmesinde "Cumhurbaşkanlığı makamı önünde paratöner oldu, haliyle bu durum onu muhalif çevrelerde sevimsiz yaptı. Bu görevler için doğal sonuçtur." dedi.

Gazeteci İbrahim Karagül de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Fahrettin Altun, Türkiye'nin iletişim stratejisinde çok derin izler bıraktı. Sıfırdan koca bir kurum inşa etti. Bu etkin iletişim stratejisi elbette devam edecek. Burhanettin Duran'a bu yolda başarılar diliyorum. " dedi

Anadolu Ajansı ise Altun'un görevden ayrılması sonrasında, İletişim Başkanlığının 7 yılda yaptıklarına yer verdi.

İşte Anadolu Ajansı'nda yer alan haber

İletişim Başkanlığının 24 Temmuz 2018'de kurulmasıyla göreve başlayan ve yaklaşık 7 yıl başkanlık yapan Fahrettin Altun, görev süresi boyunca Türkiye'nin kamu diplomasisi, stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında önemli adımlar attı.

Fahrettin Altun, 25 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atandı.

Yaklaşık 7 yıldır yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevi süresince kamu diplomasisi, stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında çalışmalara imza atan Altun'un öncülüğünde, Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını artırmak amacıyla kamu diplomasisi faaliyetleri yoğun şekilde koordine edildi.

Dezenformasyon, kara propaganda, siber savaşlar, dijital zorbalık ve hibrit tehditlere karşı etkin mücadele çalışmaları yürütülürken, kamusal iletişim ve stratejik iletişim alanlarında politikalar belirlendi.

Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanında düzenlenen "Stratcom Public Forum" panelleri, eğitim programları ve akademik işbirlikleriyle küresel iletişim ağları güçlendirildi, yerli ve yabancı basın mensuplarına yönelik programlar düzenlendi, Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımını hedefleyen organizasyonlara ev sahipliği yapıldı.

Salgın, Rusya-Ukrayna Savaşı ile tahıl krizi, düzensiz göç, yabancı düşmanlığı, BM Reformu gibi bölgesel ve küresel meselelerle ilgili çok sayıda yayın hazırlayan, panel ve konferans gerçekleştiren Başkanlık, New York'taki Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü gibi Türkiye'nin değerlerini dünyaya tanıtmak için de çeşitli etkinlikler ve projeleri hayata geçirdi.

Yaklaşık 7 yıllık başkanlığında Altun'un koordinesinde İletişim Başkanlığı 350'ye yakın panel, sempozyum, konferans düzenledi, 650'ye yakın basılı, kamuya açık eser, 10 binden fazla devlet kurumlarına yönelik hizmet içi basılı çalışma hazırladı. 27 ilde Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri gerçekleştirildi.

Uluslararası güvenlik ve terörle mücadele alanında hazırlanan belgeseller, referans yayınlar, konferans ve toplantılarla hem muhataplara hem de küresel kamuoyuna Türkiye'nin bu meselelere ilişkin tutum ve politikaları anlatıldı, bu çerçevede 2023'te 21 ülkeden 63 konuşmacının katıldığı İstanbul Güvenlik Forumu düzenlendi.

Altun'un döneminde ayrıca Basın Kartı Yönetmeliği güncellendi. Basın mensuplarında aranacak kriterler yeniden belirlenirken, iptal gerekçeleri netleştirildi.

Türkiye İletişim Modeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan biri de Türkiye İletişim Modeli oldu.

Dış politika, ekonomi, kültür ve sanat, turizm, sanayi, teknoloji, eğitim gibi birçok alanda Türkiye'nin potansiyelini göz önünde bulunduran ve bunu dünyaya tanıtmayı önceleyen, hakikati merkezine koyan, yenilikçi ve proaktif bir iletişim stratejisi olan Türkiye İletişim Modeli'yle sadece Türkiye değil, tüm insanlığın ortak faydasının gözetilmesi, modelin Yeni Türkiye'nin vizyonunun, dinamizminin ve küresel liderlik iddiasının da bir yansıması olması amaçlanıyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

Başkanlık bünyesinde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla 2022'de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) oluşturuldu. Merkez, hem yurt içi hem de uluslararası düzeyde dezenformasyonun toplum üzerindeki zararlarını en aza indirmeyi hedefleyen çalışmalar yürüttü, paneller organize etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sosyal medyada yapılan dezenformasyon kampanyalarının önüne geçen DMM, İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan asılsız iddiaları, gerçekler ve somut kanıtlarla çürüttü, Suriye'de, Azerbaycan'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan gelişmelerin doğru şekilde topluma duyurulmasını sağladı.

2022'de her hafta "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya ve o hafta tespit edilen yalan haberleri ve doğrularını kamuoyuyla paylaşmaya başlayan DMM, Türkiye'de yaşanan afetlerde toplumun resmi kaynaklardan hızlı ve doğru şekilde bilgilendirilmesine aracı oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından hem arama kurtarma sürecine destek olmak hem de vatandaşların yaralarını sarmak için kurumlararası iletişim koordinasyonu İletişim Başkanlığınca yapıldı.

Merkez, bugüne kadar 180 bülten yayınladı.

CİMER mobil uygulaması hizmete sunuldu

Altun'un görev süresinde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile kamu-devlet arasındaki iletişimin etkin hale getirilmesi için de kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Vatandaşların talep ve önerilerini daha hızlı ve kolay iletebilmeleri amacıyla geliştirilen CİMER mobil uygulaması, sesli asistan desteği ve yapay zeka tabanlı çözümleriyle hizmete sunuldu.

Başkanlıkta, stratejik iletişim alanında kurumsal bir vizyon oluşturulması amacıyla "Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" hazırlandı.

FETÖ ile mücadele

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelenin önemini, FETÖ'nün karanlık yüzünü tüm dünyaya göstermek için de yayınlar ve dijital içerikler oluşturdu.

Bu kapsamda, FETÖ tehlikesine karşı küresel toplumu uyarmak ve bilinçlendirmek için "The Network" belgeseli hazırlandı. Başkanlık, her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerin ulusal ve uluslararası koordinasyonunu da üstlendi.

Ayrıca PKK/YPG gibi terör örgütlerinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından büyük bir tehdit olduğunu anlatan videolar ve bilgilendirici yayınlar uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı.

Hello Türkiye

İletişim Başkanlığınca Ocak 2022'de küresel "Hello Türkiye" kampanyası başlatıldı. Uluslararası alanda söylem birliğinin sağlanması ve ülkenin özgün kimliğini yansıtan "Türkiye" markasının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, Mayıs 2022'de Türkiye Marka Ofisi kuruldu.

2023 yılında Başkanlığın 5. yılı vesilesiyle yayımlanan "Türkiye İletişim Modeli Hakikatin Peşinde 5 Yıl" adlı kitapta, stratejik iletişim süreçleri, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile 70'ten fazla panel, konferans ve 20'yi aşkın basılı yayın yer aldı.

Kitapta yer alan "Odak" bölümlerinde Karabağ'ın özgürleştirilmesinden 15 Temmuz'a, sınır ötesi operasyonlardan sosyal ağ haritasına kadar pek çok olayla ilgili özel iletişim süreçleri detaylandırıldı, önemli meydan okumalar karşısında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının aldığı pozisyon ve gerçekleştirdiği faaliyetler anlatıldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri

Altun'un görev süresinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılının "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerde "Türkiye Yüzyılı" vurgusuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen bir asır boyunca hayata geçirilen devrim niteliğindeki atılımlara yer verildi.

Türkiye'nin sağlıktan eğitime, teknolojiden savunma sanayine, dış politikadan kültür ve sanata kadar birçok alanda ivmelenen başarısı duyuruldu.