Şile Belediyesi'nde 8 Milyonluk Rüşvet İddiası: Başkan Kabadayı Gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturmanın, 1'i gizli olmak üzere toplam 6 tanığın ihbarları üzerine başlatıldığı belirtildi. Başsavcılığa başvuran inşaat işleriyle uğraşan bir iş insanı, Belediye Başkanı Kabadayı'ya yönelik ihbarda bulundu. Tanık beyanında, CHP'li bir belediyenin gelmesiyle usulsüzlüklerin sona ereceğine inandığını, ancak belediye başkanının kendilerinden para istemesinin vicdanına dokunduğunu ifade etti.

Tanık İfadeleri ve Rüşvet İddiaları

Tanık, yaklaşık 1 yıl önce Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte, kendisiyle aynı inşaat işi yapan arkadaşının kendi ofisinde iskan alımı için Kabadayı'ya 300 bin lira rüşvet verdiğini ve bu pazarlığa bizzat şahit olduğunu iddia etti.

verdiğini ve bu pazarlığa bizzat şahit olduğunu iddia etti. Otel sahibi olan bir diğer tanık ise otel ruhsatı için belediyeye 8 milyon lira rüşvet verdiğini öne sürdü.

İnşaat Sahibi Tanığın İfadesi

İnşaat sahibi bir iş insanı da tanık sıfatıyla savcılığın talimatı üzerine mali şubeye giderek ifade verdi. Beyanında, 4 ay önce Şile Belediyesine gittiğini belirten tanık, "Parselli inşaatlarımın ruhsatlarının neden çıkmadığını sordum. Belediye avukatı A.Ş. ve imar müdürü Evren Mutça de oradaydı. Beni geçiştirdiler. Daha sonra bu kişiler beni WhatsApp üzerinden aradılar, konu ile ilgili dışarıda bir mekanda buluşmak istediklerini söylediler. Buluştuk. Belediye başkanının bir ricası olduğunu söylediler. Ricasının ne olduğunu sorduğumda ruhsat için 250 bin avro istediklerini söylediler. Ben paranın çok olduğunu, gerekiyorsa işlemlerin iptal edilmesini istedim. Avukat ise 'Bunu bir soralım' dedi. Bu pazarlıklar birden çok kez telefon görüşmesiyle yapıldı. En son 125 bin avrodan aşağı olmayacağı söylendi. İlk taksitinin de 50 bin avro şeklinde ödenmesi istendi. Ancak 20 bin avro hazırlayıp elden teslim ettim." iddiasında bulundu.

Soruşturmanın Son Durumu

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kabadayı'nın da aralarında olduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



