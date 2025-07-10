Bursa'da Polise Saldırı! Firari Yakını Araba İle Ezdi

Bursa'da yaşanan olayda, firari hükümlünün yakalanmasını engellemeye çalışan yakınlarından biri, otomobille çarptığı polis memurunu yaraladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyon sırasında firari hükümlü yakalanırken, yakınları polis memurlarına mukavemet gösterdi. Olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi ve olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Firari hükümlünün yakınlarından biri ise otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaraladı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın Detayları

Firari hükümlü hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Operasyon sırasında yakınları polis memurlarına mukavemet gösterdi.

Olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Bir polis memuru otomobille çarpılarak yaralandı.

Yaralı polis memurunun sağlık durumu iyi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü Açıklaması

"Olayda hafif yaralanan fedakar personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, görevlerini büyük bir özveri ve soğukkanlılıkla yerine getiren tüm personelimize üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bursa Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız sürecektir. Kamu düzenini bozmaya teşebbüs eden hiçbir kişi ya da gruba müsamaha gösterilmeyecektir."