Dolar günü 40,07 TL'den kapattı
Güne yatay başlayan dolar, günü 40,07 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 17:13, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 17:17
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin çarşamba günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,0420
|40,0430
|40,0690
|40,0700
|Avro
|46,9240
|46,9250
|46,9630
|46,9640
|Sterlin
|54,4650
|54,4750
|54,4280
|54,4380
|İsviçre frangı
|50,4210
|50,4310
|50,3680
|50,3780
|ANKARA
|ABD Doları
|40,0120
|40,0920
|40,0390
|40,1190
|Avro
|46,8840
|46,9640
|46,9230
|47,0030
|Sterlin
|54,4050
|54,6150
|54,3680
|54,5780