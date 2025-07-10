Dolar günü 40,07 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin çarşamba günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 40,0420 40,0430 40,0690 40,0700 Avro 46,9240 46,9250 46,9630 46,9640 Sterlin 54,4650 54,4750 54,4280 54,4380 İsviçre frangı 50,4210 50,4310 50,3680 50,3780 ANKARA ABD Doları 40,0120 40,0920 40,0390 40,1190 Avro 46,8840 46,9640 46,9230 47,0030 Sterlin 54,4050 54,6150 54,3680 54,5780