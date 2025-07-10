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İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,4 Arttı

İnşaat maliyet endeksi mayısta yıllık yüzde 22,4 artış gösterdi. Malzeme ve işçilik endekslerinde de önemli yükselişler kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 10:23, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 10:24
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İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,4 Arttı

İnşaat maliyet endeksi, Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,88, yıllık bazda ise yüzde 22,4 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, endeksin detaylarında hem malzeme hem de işçilik maliyetlerinde önemli artışlar yaşandı. Bu artışlar, inşaat sektöründe maliyetlerin yükselmeye devam ettiğini gösteriyor. Özellikle yıllık bazda işçilik endeksindeki artış dikkat çekici seviyelere ulaştı. Sektördeki bu gelişmeler, hem yatırımcılar hem de müteahhitler için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

İnşaat Maliyet Endeksi Detayları

  • Endeks, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,88, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,4 arttı.
  • Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,09, işçilik endeksi ise yüzde 0,52 yükseldi.
  • Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 17,81, işçilik endeksi ise yüzde 31,39 artış gösterdi.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi

  • Bina inşaatı maliyet endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,81, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,46 arttı.
  • Bina inşaatında malzeme endeksi aylık bazda yüzde 1,08, işçilik endeksi ise yüzde 0,35 yükseldi.
  • Yıllık bazda bina inşaatı malzeme endeksi yüzde 18,24, işçilik endeksi ise yüzde 30,4 artış kaydetti.

Bina Dışı Yapılar İçin Endeks

  • Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,2 arttı.
  • Bina dışı yapılarda malzeme endeksi aylık bazda yüzde 1,11, işçilik endeksi ise yüzde 1,12 yükseldi.
  • Yıllık bazda bina dışı yapılar malzeme endeksi yüzde 16,46, işçilik endeksi ise yüzde 35,03 artış gösterdi.

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