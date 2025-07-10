'Türkiye'de Sanayi Üretimi Yüksek Teknolojiyle Büyüyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi üretim endeksindeki artışla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "En yüksek artış, yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Türkiye, yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye'nin sanayi alanında gösterdiği gelişimi ve teknolojik yatırımların önemini bir kez daha vurguladı.

Sanayi Üretim Endeksinde Artış

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanayicilerin üretirken Türkiye'nin de kalkındığına dikkat çekti. Mayıs ayında sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 4,9, aylık ise yüzde 3,1 artış kaydetti. En yüksek artışın yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşmesi, Türkiye'nin teknolojiye ve katma değerli yatırımlara verdiği önemi ortaya koydu.

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