2025 Yılı Mazerete Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Başvuruları Başladı
2025 Yılı Mazerete Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Başvuruları Başladı
Aile hekimliğinde hizmet takip süresi 1 yıla çıkarıldı
Aile hekimliğinde hizmet takip süresi 1 yıla çıkarıldı
44 Uzman ve Müfettiş Derneğinden Ortak Çağrı: Verilen Sözler Tutulsun
44 Uzman ve Müfettiş Derneğinden Ortak Çağrı: Verilen Sözler Tutulsun
MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı
MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı
İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,4 Arttı
İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,4 Arttı
Ham Petrol Fiyatlarındaki Artışın Enflasyon ve Cari Dengeye Etkisi
Ham Petrol Fiyatlarındaki Artışın Enflasyon ve Cari Dengeye Etkisi
Bakanlıktan 1,6 Milyar TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu
Bakanlıktan 1,6 Milyar TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu
Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı
Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar artıyor, sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar artıyor, sağanak bekleniyor
En Düşük Emekli Maaşı 16 Bin 881 Lira Oldu
En Düşük Emekli Maaşı 16 Bin 881 Lira Oldu
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
Ege'de şiddetli deprem oldu!
Ege'de şiddetli deprem oldu!
Elazığ'da ambulans şarampole uçtu, yaralılar var
Elazığ'da ambulans şarampole uçtu, yaralılar var
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
'Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına kimlik kazandırdı'
'Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına kimlik kazandırdı'
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
İletişim Başkanlığı'ndaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
İletişim Başkanlığı'ndaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Türk şirketler Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arayacak
Türk şirketler Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arayacak
'Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak'
'Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak'
Bakan Tunç: Duruşmaların yayınlanması için mevzuat değişikliği gerekir
Bakan Tunç: Duruşmaların yayınlanması için mevzuat değişikliği gerekir
Bakan Tekin yanıtladı: Lise eğitimi 2 yıla düşecek mi?
Bakan Tekin yanıtladı: Lise eğitimi 2 yıla düşecek mi?
Türkiye Nüfusu İle Dünya'da 18. Sırada!
Türkiye Nüfusu İle Dünya'da 18. Sırada!
Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücretleri ile Öğrenci Katkı Payları Açıklandı
Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücretleri ile Öğrenci Katkı Payları Açıklandı
Genç Avukatlara Büro Kurma Desteği Başladı!
Genç Avukatlara Büro Kurma Desteği Başladı!
'720 Bin Kız Çocuğu Okulu Bıraktı mı? DMM'den Açıklama
'720 Bin Kız Çocuğu Okulu Bıraktı mı? DMM'den Açıklama
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
Fabrika İçinde Okul: Öğrencilere Hem Burs Hem de İş İmkanı!
Fabrika İçinde Okul: Öğrencilere Hem Burs Hem de İş İmkanı!
DMM Açıkladı: Türkiye'de Orman Yangınlarının Asıl Sebebi Ne?
DMM Açıkladı: Türkiye'de Orman Yangınlarının Asıl Sebebi Ne?
Şimşek: Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azaldı
Şimşek: Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azaldı
Otomotiv ihracatında ilk yarı rekoru
Otomotiv ihracatında ilk yarı rekoru
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Aile hekimliğinde hizmet takip süresi 1 yıla çıkarıldı

Sağlık Bakanlığınca yapılan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğindeki değişiklikle aile hekimliği birimlerine yapılan başvuruların takibine esas süre uzatılarak, son 6 ayda aile hekimliğine başvurmama kriteri 1 yıla çıkarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 11:47, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 11:43
Yazdır
Aile hekimliğinde hizmet takip süresi 1 yıla çıkarıldı

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aile hekimliği birimlerine yapılan başvuruların takibine esas süre uzatıldı. Son 6 ayda aile hekimliğine başvurmama kriteri 1 yıla çıkarıldı. 15-49 yaş arası kadınlar veya kronik hastalığı olan kişiler gibi daha sık izlenmesi gereken gruplar için ise mevcut hizmet süreleri korunacak.

Aile hekiminin hizmet sunduğu nüfus yapısı değerlendirmeye alındı

Aile hekimliği birimlerinin hizmet sunduğu nüfusun yapısı da değerlendirmeye alındı.

Özellikle gebe, bebek, çocuk, yaşlı gibi daha sık izlenen ve kapsamlı hizmet sunulan kişilerin bulunduğu veya bu oranların düşük olduğu bölgelerdeki farklı iş yükleri dikkate alınarak parametreler güncellendi.

Yönetmelikle, nüfusu yüksek fakat özellikli gruptaki kişi sayısının az olduğu aile sağlığı birimlerinin iş yükü de dikkate alınarak nüfus sayısı karşılığı oluşan puan sınırı 3 bine kadar yükseltildi.

Akılcı ilaç kullanımında kriterler genişletildi

Öte yandan yönetmelikle, akılcı ilaç kullanımı kapsamında yapılan değerlendirmelerde geçerli olan kriter sayısı da artırıldı.

Buna göre, akılcı ilaç kullanımında sadece il ortalaması değil, Türkiye ortalaması, geçmiş dönem performansı ve uluslararası karşılaştırmalar gibi farklı ölçütler de değerlendirmeye dahil edilecek.

Söz konusu değişiklikle, bu alandaki kriter sayısı 4'e çıkarıldı.

Yönetmelikle, günlük muayene sayısı ve hedef muayene sayısı hesaplama usulleri de düzenlendi.

Bu kapsamda hesaplamalar artık doğrudan kişi sayıları üzerinden yapılacak. Ayrıca, kronik hastalık taramaları ve muayene oranlarına ilişkin süreçlerde aile sağlığı çalışanları teşvik edilecek.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber