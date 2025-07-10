Bakanlıktan açıklama: Hayvan pazarları ne zaman açılacak?

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde şap hastalığına ilişkin bazı basın ve sosyal medya kanallarında eksik, çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltıcı içeriklerin dolaşıma sokulduğu belirtilmiştir.

Bakanlık, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemli hususları paylaşma gereği duymuştur. Türkiye'de yeni bir şap serotipi olan SAT1'in tespit edildiği, bu yeni hastalık tipinin yayılmaması için hızlı şekilde tedbir alındığı ve tüm hayvan satış yerlerinin kapatıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca, yeni tipe karşı aşı geliştirilmiş ve üretime başlanmıştır.

Teşhis ve Aşı Üretim Kapasitesi

Şap Enstitüsü Müdürlüğü , hastalığın teşhisini yapmakta ve etkin, güncel aşı üretimini sağlamaktadır.

, hastalığın teşhisini yapmakta ve etkin, güncel aşı üretimini sağlamaktadır. Bugüne kadar sahaya yaklaşık 6 milyon doz şap aşısı sevk edilmiştir.

şap aşısı sevk edilmiştir. Aşı üretimi 7 gün 24 saat kesintisiz devam etmektedir.

kesintisiz devam etmektedir. 20 Temmuz 'a kadar 2.6 milyon doz aşı daha üretilecek ve sahadaki ekiplere gönderilecektir.

'a kadar aşı daha üretilecek ve sahadaki ekiplere gönderilecektir. Hastalık çıkan bölgelere yeterli miktarda aşı stoku mevcuttur ve sevkiyat planlı şekilde sürdürülmektedir.

Veteriner Hekimlerin Sahadaki Çalışmaları

Tüm Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede görev yapan yaklaşık 10.000 veteriner hekim , saha taramaları ve aşılama faaliyetlerini özveriyle yürütmektedir.

ve görev yapan yaklaşık , saha taramaları ve aşılama faaliyetlerini özveriyle yürütmektedir. Sahadaki çalışmalar, hem hastalıkların yayılmasını önlemek hem de hayvansal üretimi güvence altına almak adına kritik öneme sahiptir.

Aşılaması yapılan bölgelerdeki kapalı olan hayvan satış yerleri, aşılamalar tamamlandıkça peyderpey tekrar açılacaktır.

Kamuoyuna Çağrı

Şap hastalığı , veteriner otoritesi ve bilimsel yöntemlerle kontrol altına alınabilecek bir hastalıktır.

, veteriner otoritesi ve bilimsel yöntemlerle kontrol altına alınabilecek bir hastalıktır. Aşılamalar etkin biçimde sürdürülmekte olup, hayvan sağlığı hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamaktadır.

Tüketicilerin ete ulaşmasında şu an itibarıyla herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Bütün hayvan satış yerlerinin ilk kez kapatıldığına dair yorumlar gerçek dışıdır; en son 2023 yılında aynı hastalık nedeniyle ülke genelinde tüm hayvan hareketleri geçici olarak durdurulmuş ve hayvan pazarları topluca kapatılmıştır.

aynı hastalık nedeniyle ülke genelinde tüm hayvan hareketleri geçici olarak durdurulmuş ve hayvan pazarları topluca kapatılmıştır. Ülkemiz hayvan varlığının belli oranının etkilendiği varsayımıyla yapılan hesaplamalar ve ortaya atılan rakamsal veriler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun, sosyal medyada paylaşılan bilimsel temelden yoksun ve panik havası oluşturmayı amaçlayan içeriklere karşı dikkatli olması önemlidir.

Resmi bilgiler yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kurumların açıklamalarından edinilmelidir.



