Cumhurbaşkanı Erdoğan Nurettin Topçu'yu andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir insanlarından biri olan, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu ebediyete irtihalinin 50'nci yılında rahmetle yad ediyorum" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 12:27, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 12:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nurettin Topçu'yu andı.
Erdoğan paylaşımdında, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir insanlarından biri olan, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu ebediyete irtihalinin 50'nci yılında rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.