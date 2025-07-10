Cumhurbaşkanı Erdoğan Nurettin Topçu'yu andı

Erdoğan paylaşımdında, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir insanlarından biri olan, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu ebediyete irtihalinin 50'nci yılında rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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