MEB için 2025 Yılı Mazerete Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu yayımladı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başvurular iki aşamada gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ve ayrıntılar, MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda yer alıyor. Öğretmenler, işlemlerini MEBBİS üzerinden gerçekleştirecekler.

Başvuru Aşamaları

Birinci Aşama (Ön Başvuru): Öğretmenler, 18-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında mazeretlerini belirterek yer değiştirme başvurusunda bulunacaklar.

Öğretmenler, tarihleri arasında mazeretlerini belirterek yer değiştirme başvurusunda bulunacaklar. İkinci Aşama (Tercih ve Atama): Başvurusu onaylanan öğretmenler, 31 Temmuz - 7 Ağustos 2025 tarihleri arasında sistem üzerinden tercih yapabilecekler. Atamalar ise 16 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvurusu onaylanan öğretmenler, tarihleri arasında sistem üzerinden tercih yapabilecekler. Atamalar ise tarihinde gerçekleştirilecek. A Bölümü 'Genel Açıklamalar'ın 20'nci Maddesi Kapsamında Atama İptali Başlangıç : 6 Ağustos 2025 Bitiş : 8 Ağustos 2025 (Saat 16.00) Atama Kararnamelerinin İptal Edilmesi 12 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecektir.

Mazeret Durumları

Eş durumu

Sağlık durumu

Can güvenliği

Diğer nedenler

Engellilik durumu

Daha fazla bilgi ve başvuru detayları için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İçin Tıklayınız...

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ