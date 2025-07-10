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Akademide Eğitim Alacak Öğretmenlerin Maaşı Güncellendi

Akademide eğitim alacak öğretmenlerin maaşı enflasyon oranına göre güncellendi. Buna göre Akademide eğitime başlayacak öğretmenler, yeni düzenlemeyle birlikte 27 bin 277 TL ücret alacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 12:45, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 13:24
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Akademide Eğitim Alacak Öğretmenlerin Maaşı Güncellendi

Akademide eğitim alacak olan öğretmenlere verilecek maaş tutarında değişiklik yapıldı. MEB-AGS sınavı 13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Akademiye daha önce 10 bin öğretmen alınacağı duyurulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon oranları da kesinleşti. Bu gelişmelerin ardından, memur maaş katsayısı yüzde 15,57 oranında artarak 1,170211 seviyesine yükseldi.

Akademide Eğitim Alacak Öğretmenlerin Maaşı

  • Akademide eğitime başlayacak öğretmenler, yeni düzenlemeyle birlikte 27 bin 277 TL ücret alacak.
  • MEB-AGS sınavı 13 Temmuz'da yapılacak ve akademiye 10 bin öğretmen alınacak.
  • Memur maaş katsayısı yüzde 15,57 artış gösterdi.

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