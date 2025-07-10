Sağlık Tesislerinde 8 Bin 800'den Fazla Denetim Gerçekleşti

İstanbul'daki özel sağlık tesislerine yönelik 2025 yılında 8 bin 800'den fazla denetim gerçekleştirildi ve bu denetimlerde 112 milyon liradan fazla ceza kesildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 200'den fazla ülkeden insanın İstanbul'a gelerek sağlık hizmeti almasından dolayı Türkiye sağlık sisteminin tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti. Sağlık sistemindeki sürekliliğin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla denetimlerin sürdüğünü vurgulayan Güner, denetimlerin amacının sadece ceza kesmek olmadığını, hastaların doğru, kaliteli ve şifaya ulaşan sağlık hizmeti almasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Denetimlerde Uygulanan Sistemler

Güner, İstanbul özelinde farklı denetim uygulamaları yaptıklarını belirterek, "çift kör denetim" sistematiği uyguladıklarını anlattı. Bu sistemde hem denetleyen hem de denetlenen, denetimin ne zaman ve kim tarafından yapılacağından habersiz oluyor. Denetçiler, şifrelenmiş mesajlarla görevlendiriliyor.

Denetimlerin Kapsamı ve Sonuçları

2024 yılında İstanbul'da 17 binden fazla denetim yapıldı.

yapıldı. Bunların 3 bin 400'ü olağan dışı denetimler olarak gerçekleşti.

olarak gerçekleşti. 2024'te yaklaşık 80 milyon liradan fazla ceza kesildi.

kesildi. 2025'te ise 8 bin 800'den fazla denetim ile 112 milyon liradan fazla ceza uygulandı.

ile uygulandı. Denetimler; faaliyet durdurma, adli süreçlerin başlatılması gibi sonuçlar doğurabiliyor.

Kamu-özel ayrımı olmaksızın, hastane, tıp merkezi, diş hekimliği ve polikliniklerde denetimler devam ediyor.

Vatandaşların Şikayet ve İhbar Yöntemleri

Güner, vatandaşların kendilerine farklı yöntemlerle ulaşabileceğini belirtti. Vatandaşlar CİMER başvurusu, dilekçe, İl Sağlık Müdürlüğü veya 39 ilçedeki ilçe sağlık müdürlükleri üzerinden başvuru yapabiliyor. Ayrıca telefon ve sosyal medya gibi kanallardan gelen her türlü şikayet ve ihbar titizlikle değerlendirilip takip ediliyor.

Denetimlerin Devamlılığı

Üst düzey ve kaliteli sağlık hizmetinin devamlılığı için denetimlerin sürdürüleceği vurgulandı. Amaç, İstanbul'da sağlık hizmetlerinin güvenilir ve yüksek standartlarda sunulmasını sağlamak.



