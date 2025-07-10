Bafa Gölü'nde Su Seviyesi Düşüyor, Kirlilik Yükseliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle Bafa Gölü kıyısında suyun çekilmesi sonucu kirlilik oluştu. Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan ve "Latmos" olarak bilinen, 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Beş Parmak Dağları'nın gölgesindeki Bafa Gölü, doğal güzelliği, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor.

Havzasında 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türe ev sahipliği yapan Bafa Gölü, aralarında flamingoların da bulunduğu birçok kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor. Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü olan Bafa'da, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle daha erken dönemde artış gösteren su yosunu çevreye ağır bir koku yaydı. Gölün bazı kısımlarında yaşanan kirlilik nedeniyle kayık ve tekneler su yosunlarının içinde kaldı.

Bafa Gölü'nde Kuraklık ve Kirlilik Sorunu

İç kısımlarında halen flamingo ve diğer kuş türlerinin beslendiği görülen Bafa Gölü'nün tekrar eski günlerine dönmesini bekleyen bölge sakinleri, kuraklıktan endişe ediyor.

Ege Bölgesi'nde Yağış Azalması

Ege Bölgesi'nde toplam yağış miktarı yüzde 25 azaldı.

Bafa Gölü'nü besleyen Büyük Menderes'in getirdiği kirleticiler nedeniyle zaman zaman kirlilik yaşanıyor.

Artan sıcaklıkla beraber yüzey alanı yaklaşık 65 kilometrekare olan Bafa Gölü'nde su çekilmesi gözle görülür hale geldi.

olan Bafa Gölü'nde su çekilmesi gözle görülür hale geldi. 2025 yılında Ege Bölgesi'nde toplam yağış miktarı mevsim normallerine göre yüzde 25'lere varan oranda azalma gösterdi.

Büyük Menderes ve Bafa Gölü'nü besleyen su kaynaklarında ciddi bir azalma söz konusu oldu.

Bafa Gölü'nde Canlı Yaşamı Tehlikede

Göldeki su seviyesinin ve oksijen miktarının azalması, balık türleri başta olmak üzere göçmen kuşlar ve diğer canlı yaşamını da olumsuz etkiliyor.Bölgedeki endüstri tesisleri ve zeytinyağı fabrikalarından gelen kirleticilerle birleştiğinde göl içerisindeki oksijen kritik seviyenin altına düşüyor. Bu durum, göldeki balık ve canlı hareketlerini riske atıyor. Sonbahara kadar ilave yağışların olmaması halinde balık ve canlı ölümleri görülebilir.Bafa Gölü'ndeki kirlilik ve çekilme her yıl kronik bir hal almış durumda.

Doğal Dengenin Bozulma Riski

Gelecek yıllarda göldeki kirlilik seviyesinin kontrol altına alınamaması durumunda doğanın kendi kendini onarabilme kabiliyetinde ciddi bir dejenerasyon meydana gelebilir.



