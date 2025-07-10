Meteoroloji Alarm Verdi: Hafta Sonu Sıcaklıklar Zirve Yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yurt genelinde sıcak havanın etkili olmaya devam edeceğini belirten Çelik, "Marmara'da bugün itibarıyla hava biraz serinledi. Mevsim normallerine yaklaştı diyebiliriz. Ancak özellikle Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklar hafta sonunda da etkili olmaya devam edecek." dedi.

Hafta Sonu Hava Durumu Detayları

Yurdun büyük bölümünde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Kars, Ardahan çevrelerinde hafta sonunda yağış beklendiği belirtildi. Marmara Bölgesi dışında yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği vurgulandı.

En Yüksek Sıcaklıklar Nerede Görülecek?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nde en yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

'nde en yüksek sıcaklıklar bekleniyor. İl merkezlerinde 43 ila 44 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

sıcaklık tahmin ediliyor. İlçe merkezlerinde ise birkaç derece daha yüksek değerler görülebilir.

Sıcaklık Ölçümleri ve Uyarılar

Sıcaklıkların gölgede ölçüldüğünü, güneş altında ve özellikle öğle saatlerinde çok daha yüksek değerlere ulaşabildiğini belirten Çelik, "Özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların mümkünse dışarı çıkmamalarını veya tedbir almalarını tavsiye ediyoruz." şeklinde uyarıda bulundu.

3 Büyükşehirde Hava Durumu

İstanbul: Hafta sonu havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor, sıcaklıklar 30 ila 31 derece arasında olacak.

Hafta sonu havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor, sıcaklıklar arasında olacak. Ankara: Havanın açık olacağı ve sıcaklıkların 37 ila 38 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Havanın açık olacağı ve sıcaklıkların civarında seyredeceği öngörülüyor. İzmir: Açık hava bekleniyor, sıcaklıklar ise 35 ila 37 derece arasında olacak.



