Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan görevden alındı
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan görevinden alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 16:15, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 16:34
Geçtiğimiz günlerde belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman'da yakalanarak gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklanan Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından başkan yardımcılığı görevinden alındığı öğrenildi.