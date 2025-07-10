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CHP Kurultay Davasında Görev Uyuşmazlığı Çözüldü

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullanıldığı iddiasıyla açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi görev uyuşmazlığını çözdü. Mahkeme, yargılamanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 18:58, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 19:02
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CHP Kurultay Davasında Görev Uyuşmazlığı Çözüldü

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin açılan davada önemli bir karar verdi. Toplamda 12 sanık hakkında açılan ve görevsizlik kararıyla gönderilen dosya, yapılan değerlendirme sonucunda yargılamanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmedildi. Bu süreçte, sanıklar arasında Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

Mahkeme Süreci ve Görev Uyuşmazlığı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 12 sanık hakkında açılan davada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ilk olarak "görevsizlik kararı" vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı. Mahkeme, sanıkların eylemlerinin "rüşvet" suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, sanıklardan Erkan Aydın'ın milletvekilliği geçmişi nedeniyle ilgili kanun gereği suçun ağır ceza mahkemesi yetki alanında olduğuna hükmetmişti.

  • Sanık avukatlarının itirazı reddedildi.
  • Dosya nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
  • Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verdi.
  • Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tekrar "görevsizlik" kararı verdi ve dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderdi.

Son Karar ve İddianame Detayları

Görev uyuşmazlığını karara bağlayan 5. Ceza Dairesi, görevsizlik kararının hukuki değerden yoksun olduğunu belirterek dosyanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'e Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.


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