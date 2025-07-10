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Ankara'da bulunan 176 bin metrekare taşınmaz özelleştirildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı toplamda 176 metrekare taşınmaz, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale yoluyla 15 milyar 700 milyon lira karşılığında özelleştirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 19:52, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 19:53
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Ankara'da bulunan 176 bin metrekare taşınmaz özelleştirildi

Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu semtinde bulunan ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı, 80137 ada 8, 9, 10 parseller, 80898 ada 1 parsel, 80899 ada 1 parsel, 80900 ada 1 parsel numaralı toplam 176 bin 83,55 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale yoluyla devredildi. Özelleştirme İdaresi Etik Komisyonu Başkanı Ragıp Bingöl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ihaleye toplam 13 şirket katılım sağladı.

İlk turda 12 milyar teklif edildi

Kapalı tekliflerin alındığı ilk turda en yüksek teklif 12 milyar olarak ihaleye sunuldu. Akabinde ise elemeli tekliflere geçilen ihalede en yüksek teklif 12 milyar 800 milyon olarak kaydedildi. İlk elemeli tutun ardından ise GES Ortak Girişim Grubu ve Özerka Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi elendi en düşük iki teklifi verdiklerinden dolayı ihaleden elendi.

İkinci elemeli turda en yüksek teklif 14 milyar 200 milyon

İhalenin ikinci elemeli turunda en yüksek teklif 14 milyar 200 milyon olarak kayda geçti. Elemeli turun ardından Ufuk Mülk ve Ortakları-Fema Ortak Girişim Grubu ve Sınırlı Sorumlu Vadi Ankara Konut Yapı Kooperatifi en düşük iki teklifi vererek ihaleden elendi.

Yapılan üçüncü ve son eleme turunda yine en düşük teklifleri veren Paraf Taahhüt İnşaat Ticaret Anonim Şirketi ve Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ihaleden elendi.

Elemeli turların ardından ihale açık arttırma usulü ile devam etti. Toplamda 15 milyar ile başlayan açık arttırmada en yüksek teklif olan 15 milyar 700 milyonu veren Conspragma İnşaat Anonim Şirketi ihalenin kazanı oldu.

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