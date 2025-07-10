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Bitcoin'de Tarihi Zirve: 112 Bin Dolar Sınırı Geçildi!

Bitcoin'in fiyatı, yatırımcıların artan risk iştahı ve kurumsal şirketlerin talebi nedeniyle 112 bin 735 dolar seviyesine ulaşarak rekor tazeledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 19:58, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 20:08
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Bitcoin'de Tarihi Zirve: 112 Bin Dolar Sınırı Geçildi!

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 artış göstererek 3 trilyon 500 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu gelişmeler, kripto para piyasalarında önemli bir hareketliliğe işaret ediyor. Özellikle kurumsal şirketlerin talebindeki artış ve yatırımcıların risk iştahındaki yükseliş, Bitcoin'in fiyatını yukarı çekti.

Bitcoin ve Ethereum'da Son Durum

  • En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 112 bin 735 dolar ile mayıs ayında ulaştığı en yüksek seviyeyi yeniledi.
  • Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 yükselerek, TSİ 19.40 itibarıyla 112 bin 729 dolar seviyesinde işlem görüyor.
  • Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 2,97 düzeyinde gerçekleşti.
  • Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 5'ten fazla değer kazanarak 2 bin 798 dolara yükseldi.

Piyasalarda Etkili Olan Faktörler

  • Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimleri yapacağına yönelik beklentilerin arttığını belirtiyor.
  • Küresel piyasalarda risk iştahının yükselmesi, kripto paralara olan ilgiyi artırıyor.
  • ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para yanlısı yaklaşımı da piyasalarda olumlu karşılanıyor.
  • Kripto para yatırımları yapan şirketlerin sayısında artış yaşanıyor.

Trump'ın Kripto Para Hamlesi

Trump'ın sosyal medya şirketi "Trump Media and Technology Group", Bitcoin hazinesi oluşturmak üzere 2,5 milyar dolar toplayacağını bildirdi. Bu gelişme, kripto para piyasalarında olumlu bir hava oluşturdu.


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