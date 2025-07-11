Otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Cenazeye çiftin yakınlarının yanı sıra Pozantı Kaymakamı İmran Demirel ile Belediye Başkanı Ali Avan da katıldı.

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