Trafikte tartışan iki sürücüye 5 ayrı suçtan ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, dün öğle saatlerinde sosyal medya platformları üzerinden "trafikte bıçaklı tehdit kamerada" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis ekipleri, iki sürücünün Zincirlikuyu E-5 Karayolu üzerinde seyir halindeyken tartışmaya girdiği ve ticari araç sürücüsünün E.Y. motosiklet sürücüsünün ise B.Ç. (26) olduğu tespit edildi. Polis, yaptığı çalışmada motosiklet sürücüsünün hakaret içerikli sözler söyleyerek olay yerinden hızla uzaklaştığı belirlendi.

Kimlikleri belirlenen iki sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri her iki sürücü hakkında 'Araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek, Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek, Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak, Araçların kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, Araçları hız sınırının çok altında sürmek' maddelerinden para cezası kesildi.

Ayrıca konu ile ilgili yakalanan motosiklet sürücüsü E.Y isimli şahıs hakkında, 'Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi' suçundan adli işlem başlatıldı.