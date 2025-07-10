Babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk öldü
Bayburt'ta babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 21:17, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 21:51
Şingah Mahallesi Sefa Sokak'taki evinin önünde kamyonetle geri manevra yapan A.D, aracın arkasında durduğu için fark etmediği 3 yaşındaki oğlu E.A.D'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, babası tarafından kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.