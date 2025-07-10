Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otobüs yangını: Yol ulaşıma açıldı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otobüs yangını nedeniyle kapanan İstanbul yönünde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 23:25, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 23:31
Giresun'dan İstanbul'a giden D.A.H'nin kullandığı 20 AOR 002 plakalı otobüsün motor kısmı, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek 38 yolcuyu tahliye etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Düzce ve Kaynaşlı'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları nedeniyle kapatılan İstanbul yönünde soğutma çalışmalarının ardından otobüsün vinç yardımıyla kaldırılma aşamasına geçildi.
Bölgede jandarma ve Karayolları ekiplerinin gözetiminde kontrollü sağlanan ulaşımın kısa süre sonra normal seyrine döneceği belirtildi.