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Otomobilin çarptığı genç kız öldü, sürücü aracı bırakıp kaçtı

Elazığ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir genç kız hayatını kaybetti, sürücü ise aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 23:35, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 23:34
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Otomobilin çarptığı genç kız öldü, sürücü aracı bırakıp kaçtı

Olay, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Beyza Menek'e sürücüsü öğrenilemeyen 34 GV 4670 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız ağır yaralanırken, sürücü ise yaklaşık 400 metre ilerde aracı park ederek kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Menek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Genç kızdan geriye ise refüje fırlamış terlik ve cep telefonu kaldı.

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