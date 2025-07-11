Sağlık Bakanlığı ve 4 Üniversiteye Atama Kararları Resmi Gazete'de

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Bahadır Kürşat GÜN TÜRK atanmıştır.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Atilla ARKAN atanmıştır.

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci. 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Adem AKÇAKAYA atanmıştır.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ncİ, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Cengiz YILMAZ atanmıştır.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net