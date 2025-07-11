Yönetmelik Yayımlandı: Özel Eğitimde Biyometrik Kimlik Dönemi!

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişikliklerle birlikte, biyometrik kimlik doğrulama sistemi tanımlanmış ve sistemin hangi usullerle çalışacağı açıklanmıştır. Ayrıca, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan ödemelerde bu sistemin esas alınacağı belirtilmiştir. Biyometrik kimlik doğrulama sisteminin yanı sıra, mevcut kameralı görüntüleme sistemleri de uygulanmaya devam edecektir. Eğer biyometrik kimlik doğrulama sisteminden kaynaklanan bir nedenle tanılama ve doğrulama işlemi yapılamazsa, sistemin çalışmadığı tarihlerde eğitimlerin devam durumu kameralı görüntüleme sistemi ile tespit edilecektir.

Yönetmelikteki Diğer Değişiklikler

Kayıt yaptırmak isteyenlere, ücretlerini kendileri karşılamak üzere kurumlara kayıt olma imkanı tanındı. Bu derslere ilişkin bilgiler Özel Eğitim Modülü 'ne işlenecek.

'ne işlenecek. Evde destek eğitimiyle ilgili iş ve işlemlerde değişiklik yapıldı. Evde destek eğitimi verilecek bireylerin eğitimlerinin gün ve saatlerinin yer aldığı aylık iş takvimi hazırlanacak ve bir sonraki ayın eğitimine başlanmadan önce Özel Eğitim Modülü'ne girilecek. Eğitimler, aylık iş takviminde belirlenen gün ve saatlerde verilecek.

Evde destek eğitimi, denetim yetkisi bulunanlar tarafından yılda en az 4 kez denetlenecek.

denetlenecek. Telafi eğitimlerinde değişikliğe gidildi. Daha önce doğal afetler veya çeşitli nedenlerle yapılamayan eğitimler takip eden aylarda yapılırken, yeni düzenleme ile bu süre 24 ay ile sınırlandırıldı.

ile sınırlandırıldı. Aynı ay içerisinde bireysel olarak 8 saat verilebilen telafi eğitimlerinin süresi, aynı ay içinde 12 saat olacak şekilde değiştirildi.

Yürürlük Tarihi

Yönetmeliğin tamamı 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"s) Biyometrik kimlik doğrulama sistemi (BKDS): Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden bireyler ve bu kurumlarda görev yapan eğitim personelinin ders devam takibini yapmak amacıyla kişileri tanımlamak ve doğrulamak için standartları Bakanlık tarafından belirlenen biyometrik sistemi,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kayıt olacak bireylerden veya veli/vasilerinden;

a) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında destek eğitimi alacak olup ücretleri Bakanlıkça karşılananlardan;

1) T.C. kimlik numarasının yer aldığı rehberlik ve araştırma merkezi tarafından verilecek özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile özel eğitim değerlendirme kurulu eğitim planı,

2) Bireyin varsa geçmiş eğitim yaşantısıyla ilgili gelişim ve BEP dosyası ile etkinlik örneklerini içeren son belge ve bilgiler,

3) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

4) Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile 18 yaşını doldurmamış bireyler için veli/vasi muvafakatnamesi,

5) Biyometrik kimlik doğrulama sistemi bilgilendirilmiş onam formu,

istenir.

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olup ücretleri kendileri tarafından karşılanacaklardan;

1) T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası/pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi veya geçici koruma kimlik belgesi,

2) Bireyin varsa geçmiş eğitim yaşantısıyla ilgili gelişim ve etkinlik örneklerini içeren son belge ve bilgiler,

3) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

4) Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile 18 yaşını doldurmamış bireyler için veli/vasi muvafakatnamesi,

istenir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(3) Eğitim giderleri kendileri/veli/vasileri tarafından karşılanacakların aldıkları eğitime ilişkin ücretler Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenerek ilan edilir. Bu derslere ilişkin bilgiler de Özel Eğitim Modülüne kaydedilir.

(4) İkinci fıkra hükümleri dışında verilen derslerin ücret iadelerinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(5) Eğitim giderleri kendileri/veli/vasileri tarafından karşılanacaklardan; kuruma kayıt esnasında kullanılan ölçme araçları için ayrıca ücret alınmaz."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ücretsiz okutulacak bireyler 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında destek eğitimi alan bireyler arasından belirlenir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "aylarda" ibaresi "yirmi dört ay içinde" şeklinde, "8" ibaresi "12" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(5) Eğitim giderleri kendileri/veli/vasileri tarafından karşılanacaklar için geçerli ve güvenilir ölçme araçları, bu ölçme araçlarını kullanma yeterliliğine sahip olan ve bunu belgelendiren eğitim personeli tarafından uygulanır. Bu bireylerin değerlendirme sonuçları üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

(6) Eğitim giderleri kendileri/veli/vasileri tarafından karşılanacakların destek eğitimi planlaması, kayıt esnasında uygulanan ölçme araçlarının sonuçları dikkate alınarak, BEP birimince yapılır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(7) Kurumlarca özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin ders devam takibi, kurumun giriş ve çıkışları ile özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin yüzünü net bir biçimde görüntüleyen ve eğitim verilen ayın bitiş tarihinden itibaren geriye dönük en az 90 gün süreyle kayıt yapabilme/depolayabilme özelliği olan kameralı görüntüleme sistemleri ve biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile yapılır.

(8) Kurumlarca eğitim personelinin ders devam takibi, kurumun giriş ve çıkışları ile eğitim personelinin yüzünü net bir biçimde görüntüleyen ve eğitim verilen ayın bitiş tarihinden itibaren geriye dönük en az 90 gün süreyle kayıt yapabilme/depolayabilme özelliği olan kameralı görüntüleme sistemleri ve biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile yapılır.

(9) Kurumlar, özel eğitim ihtiyacı olan birey ve eğitim personelinin yüzünün net bir biçimde görülebileceği şekilde kamera sistemi ile biyometrik kimlik doğrulama sistemini kurar ve elektrik kesintisi, kayıtların kaybolması, teknik arıza gibi durumlarda kayıt alınmasının, biyometrik kimlik doğrulamasının kesintiye uğramaması için her türlü önlemi alır. Kurumlar, bu sistemlerin kesintisiz çalışmasını sağlamak üzere;

a) Sistemlerin doğru ayarlandığı, düzgün çalıştığı ve eksiksiz kaydettiğine dair günlük imzalı bir kontrol listesi tutma,

b) Kameralı görüntüleme sisteminin bozulması veya çalınması nedeniyle görüntülerin kaybolmasını önlemek amacıyla harici veya internet tabanlı bulut depolama sistemi kullanma,

c) Elektrik kesintilerine karşı elektrik hattını kesintisiz güç kaynağı ile besleme, kamera ve kayıt cihazını UPS ile koruma veya jeneratör bulundurma,

tedbirlerini almak zorundadır. Bu sistemlerdeki kayıtların eksiksiz ve günü gününe tutulması ile kesintisiz çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almayan kurumların yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklı aksaklıklar mücbir sebep olarak değerlendirilmez.

(10) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden bedensel yetersizliği olduğu ve destek eğitimi almak üzere 5580 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlardan yararlanamayacağı ya da yararlanmasının sağlığı açısından risk oluşturacağı Durum Bildirir Sağlık Kurulu raporunda belirtilen bireylere bireyin veya velinin/vasinin yazılı talebi ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporu ile evde destek eğitim hizmeti verilebilir. Evde destek eğitimi verilebilmesi için Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programına göre evde uygun eğitim ortamları oluşturulur. Bu eğitimlerde kullanılacak materyaller bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca eğitimi verecek personel tarafından Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programında belirtilenler arasından seçilerek uygulanır. Evde destek eğitimi verilecek bireylerin eğitimlerinin gün ve saatlerinin yer aldığı aylık iş takvimi hazırlanarak bir sonraki ayın eğitimine başlanmadan Özel Eğitim Modülüne girilir. Eğitimler aylık iş takviminde belirlenen gün ve saatlerde verilir. Aylık iş takviminde herhangi bir nedenle değişiklik yapılması durumunda, değişiklik Özel Eğitim Modülüne girilir. İş takviminde, eğitim verilecek gün içinde değişiklik yapılamaz. Evde verilecek destek eğitimi için kameralı görüntüleme sistemi ile biyometrik kimlik doğrulama sistemi kayıtları aranmaz. Aylık olarak düzenlenen ve özel eğitim ihtiyacı olan birey ya da veli/vasi ile ilgili eğitim personeli ve kurum müdürü tarafından imzalanmış "Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planı" bu bireyler için eğitimin verildiği ayı takip eden ayın ilk on iş günü içerisinde il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Ayrıca bir örneği inceleme/soruşturma/denetimlerde gösterilmek üzere kurumda saklanır."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe 25 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Biyometrik kimlik doğrulama sistemi

MADDE 25/A- (1) Bakanlığın bilişim sistemleriyle uyumlu biyometrik kimlik doğrulama sistemine ilişkin standartlar, usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. BKDS'de kullanılacak referans yüz verisi BKDS'ye rehberlik ve araştırma merkezi tarafından eklenir.

(2) BKDS üzerinde yapılan doğrulamalarda bireyler ve eğitim personeli için kuruma giriş-çıkış günü ve saati kayıt altına alınır. Bireylerin ve eğitim personelinin sistem üzerinden elde edilen tüm verileri kurum ile Bakanlık kayıtlarında tutulur.

(3) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile kurumlar tarafından biyometrik kimlik doğrulama sistemi kapsamında alınacak veriler ve sistem üzerinde gerçekleştirilecek işlemler için bireyler ya da veli/vasileri ile eğitim personeline 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli bilgilendirme yapılarak; bu kişilerden anılan Kanun hükümlerine uygun olarak biyometrik kimlik doğrulama sistemi bilgilendirilmiş onam formu alınır.

(4) BKDS tarafından bireylerin kurumda eğitim aldıkları gün içinde doğrulama yapılamamış olması durumunda; aynı ve/veya takip eden gün içinde sistem üzerinde kurum tarafından doğrulama işlemi ayrıca yapılır. Bu verilerin kontrolü 29 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında gerçekleştirilir."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kayıt yaptıran bireylerin izleme ve değerlendirme faaliyetleri BEP birimince yürütülür. Bu bireylerin başarısı, gerekli görülmesi halinde il milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilen eğitim müfettişi/eğitim müfettişi yardımcısı, il milli eğitim müdür yardımcısı, il/ilçe milli eğitim şube müdürü/rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli alan uzmanları tarafından, kuruma kayıt esnasında birey için kullanılan ölçme araçları da dikkate alınarak, BEP'lerine göre değerlendirilir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Bakanlık müfettişi/Bakanlık müfettiş yardımcısı veya il milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilen eğitim müfettişi/eğitim müfettişi yardımcısı, il milli eğitim müdür yardımcısı, il/ilçe milli eğitim şube müdürü veya diğer denetim yetkisi bulunanlarca yapılan inceleme/soruşturma/denetimlerde onayın alındığı aydan önceki geriye dönük olarak en az 90 günlük kamera kayıtlarını ve biyometrik kimlik doğrulama sistemi verilerini sunamayan ve/veya Özel Eğitim Modülü üzerindeki eğitim saatleriyle biyometrik kimlik doğrulama sistemi verileri ve kamera görüntüleri arasında uyuşmazlık bulunan kurumlara ödemenin yapılmış olması halinde, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ikinci fıkrasında yer alan hükümlere uygun işlem yapılır."

"(4) İl milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilen eğitim müfettişi/eğitim müfettişi yardımcısı, il milli eğitim müdür yardımcısı, il/ilçe milli eğitim şube müdürü veya diğer denetim yetkisi bulunanlarca evde verilen destek eğitimleri, iş takvimleri dikkate alınarak yılda en az dört kez denetlenir. Yapılan denetimlerde 25 inci maddenin onuncu fıkrasında sayılan şartları sağlamadığı tespit edilen kurumlara, 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılır."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"6) Kameralı görüntüleme sistemi ile biyometrik kimlik doğrulama sisteminin düzgün çalıştığına dair tutulan kontrol listesi,"

"7) Biyometrik kimlik doğrulama sistemi bilgilendirilmiş onam formu."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent, aynı fıkraya aşağıdaki cümle, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan "gösterilmek üzere" ibaresinden sonra gelmek üzere "özel eğitim ihtiyacı olan birey ya da veli/vasi ile ilgili eğitim personeli ve kurum müdürü tarafından imzalanmış" ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ı) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyin ve eğitim personelinin ders devam takibinin BKDS üzerinde gerçekleştirilmiş olması,"

"Bu şartları taşımayan kurumlara ödeme yapılmaz."

"(3) Biyometrik kimlik doğrulama sisteminde manuel olarak yapılan girişlere ilişkin kayıtlar il milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilen eğitim müfettişi/eğitim müfettişi yardımcısı, il milli eğitim müdür yardımcısı, il/ilçe milli eğitim şube müdürü veya diğer denetim yetkisi bulunanlarca veya milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilenlerce ödeme yapıldıktan sonra incelenir. Yapılan inceleme sonucunda gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet veren kurumlara ilişkin 27 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Biyometrik kimlik doğrulama sisteminden kaynaklanan bir nedenle tanılama ve doğrulama işleminin yapılamadığının tespit edilmesi halinde sistemin çalışmadığı tarihlerde kurumlarca gerçekleştirilen eğitimlerin devam durumlarının tespiti kameralı görüntüleme sistemi ile yapılır."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Bu Yönetmelik 1/12/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

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