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AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı Başladı

AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 32'nci İstişare ve Değerlendirme kampı başladı. Gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 10.00'da yapacağı açılış konuşmasında olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 07:21, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2025 07:34
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AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam kampına başkanlık etmek üzere dün ilçeye gitti.

'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' temasıyla düzenlenen kamp kapsamında gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği açılış konuşmasına çevrildi.

Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamayı ve bundan sonra atılacak adımları değerlendirilmesi bekleniyor. Terör örgütünün silah bırakmasının sahada uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulunması öngörülüyor.

AK Parti'de bu yıl 32'nci kez düzenlenen kamp programında milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurulları bir araya gelecek.

İç ve dış gelişmeler ile siyasetteki güncel konular ele alınacak. Ayrıca bazı bakan ve parti yöneticileri de sunumlar yapacak.

Kampta AK Parti'nin yeni döneme ilişkin yol haritası konuşulacak. 3 yıllık seçimsiz dönem boyunca sahada yürütülecek çalışmalar planlanacak.

Kampa özel aplikasyon

Kampın önemli gündem başlıklarıyla yoğun içerikli olacağını aktaran AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, bakanların branşlarına göre salonlarda katılımcılarla buluşacağını belirtti.

İnan, "Her bir konu başlığıyla ilgili Kabine üyelerimiz branşlara ayrılarak istişarelerde bulunacak. Daha rahat ve etkili soru-cevap imkanı sunacağız" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, katılımcıların kamp sürecini daha verimli geçirmesi amacıyla yeni nesil mobil uygulamanın da devreye alınacağına işaret ederek, "Katılımcılar telefonlarına indirecekleri uygulamayla kamp takvimine, salon haritalarına, Cumhurbaşkanımızın programındaki hareketliliğe anlık olarak erişebilecek. Bu da teknolojik imkanlarla desteklenen bir kamp süreci sağlayacak" diye konuştu.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan kamp şarkısı ve video içeriğinin, hem açılışta hem de kapanışta katılımcılara sunulacağını bildiren İnan, içeriklerin kampın ruhunu yansıtan özel çalışmalar olacağını sözlerine ekledi.

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